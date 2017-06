Atomska bomba “CR7” na fudbalskom tržištu: Šta dalje? Gde? Koliko para? Ko su zamene?

Portugalac je izazvao zemljotres na fudbalskoj pijaci

Kristijano Ronaldo se nije šalio, zaista želi da napusti Real Madrid. A to znači i potpuni haos na fudbalskom tržištu koje nije bilo spremno za ovako veliku stvar… Do juče niko nije mogao da očekuje da će baš najbolji igrač sveta biti najveća zvezda prelaznog roka, ali sada je to tema broj jedan.

Otkako je Abola juče ujutro zaljuljala planetu ekskluzivnim saznanjem da je Ronaldo rešio da napusti Real besan zbog optužbi za utaju poreza i tretmana koji ima u Španiji, stizale su potvrde sa svih strana. Na kraju se i Ronaldo poverio saigračima iz reprezentacije da je čvrsto rešio da ode i da Real neće moći da ga nagovori na promenu odluke.

Šta to znači za Real Madrid, Kristijana Ronalda, ali i ostatak fudbalske planete?

Ronaldov najavljeni odlazak iz Madrid će izazvati tektonske poremećaje… Ukoliko nije samo u pitanju ucena portugalskog superstara da mu Real ponudi još više para i “usreći” ga. Bilo je takvih slučajeva i ranije, ali Ronaldo i Real su ipak najviši mogući nivo da bi se stvari rešavale na ovakav način.

Kao najboljeg igrača sveta, Ronalda bi poželeo svaki kluba na svetu. Bez obzira što ima 32 godinu, predviđa se da on će još trajati nekoliko godina i da je sada u zenitu karijere. Međutim, malo klubova može da ga priušti. Nema dileme, da će Portugalac opet postati najskuplji igrač u istoriji kao kada je prelazio iz Mančester Junajteda u Real. Možda mu je i to motiv da napravi transfer jer mu sigurno ne prija da su igrači poput Bejla ili Pogbe budu na večnoj listi najskupljih iznad njega.

Iako ima otkupnu klauzulu u iznosu od milijardu evra (1.000.000.000!), eal zna da je to ludost i da tu sumu niko ne može da plati. Onoga trenutka kada Kraljevskom klubu postane jasno da mora da proda Ronalda (ako on ne promeni mišljenje) početna cena postavljena pred zainteresovane kupce će biti 200.000.000 evra. Tako tvrde madridski mediji, mada bi Real pristao i na 180.000.000 evra. Ipak, Portugalac ima 32 godinu i sa ekonomske strane, to bi bila sjajna prodaja…

Ko to može da plati?

U ovom trenutku, samo dva kluba u Evropi - Mančester Junajted i Pari Sen Žermen!

Koliko je realno?

Bez obzira na Junajtedovu dugogodišnju želju da vrati Kristijana na Teatar snova, sada je to manje realno iz njihove perspektive nego ranijih godina. Sada je tu Murinjo sa svojim novim projektom i Ronaldo bi promenio celu strukturu Junajteda i poremetio sve planove koje je Posebni pravio. Ali ne zaboravite, Amerikanci gazduju Junajtedom, a Ronaldo je fabrika para koja bi sama sebe vrlo brzo isplatila i pride donela klubu gomilu novca. Takođe, Murinjo i Ronaldo se u Realu nisu rastali baš u prijateljskim odnosima.

Zato Pari Sen Žermen deluje kao realnija opcija. Ibra im nije doneo Ligu šampiona, sada konačno imaju šansu koju sanjaju godinama. Rukovodstvo Svetaca je u odličnim odnosima sa Ronaldovim menadžerom Žoržom Mendešom, odradili su mnoge transfer do sada. Pare nisu problem, dali bi mi ugovor još jači nego u Realu. I konačno dobili superstara sa kojim mogu da napadnu klempavi pehar o kojem maštaju i zbog kojeg su uložili stotine milione evra. Ako ne uspeju ni sa Ronaldom koji je garant osvajanja Lige šampiona, onda treba da prekinu celu priču jer bi bilo očigledno da nisu za taj posao…

Treća opcija je Kina. Tu bi i igrač, i Real prošli najbolje što se tiče finansija, postavile bi se nove granice, mada CR7 još hoće da igra fudbal na vrhunskom nivou i Kinu može da odloži.

Ako proda Ronalda, Real će morati da se okrene dovođenju zamene. Istina, imaju Bejla, Iska i Asensija, ali poznavajući karakter Florentina Pereza i njegovu ambiciju da uvek najbolji i najatraktivniji igraju u Realu, onda se sprema transfer bomba u Madridu.

Malo je fudbalera na svetu u ovom momentu koji mogu da obuju kopačke “Ronaldove zamene“. Preveliki je to teret i retki mogu da zagrizu tako veliki zalogaj. Iako madridski mediji pišu o Levandovskom, Grizmanu i Nejmaru, to nisu realne opcije zbog njihovih ugovora i zbog toga što nemaju cenu.

Realnije opcije su Kilijan Mbape, Paulo Dibala i Eden Azar. Sva trojica bi dotrčali u Madrid ako im se ukaže prilika, a njihovi klubovi bi morali da pristanu na kapitulaciju. Svakom od njih trojice je cena trenutno preko 100.000.000 evra, ali to nije problem za Real. Mbape je možda i najbliži jer su pregovori odavno počeli, želi da dođe u Real ali ostaje rizik da je previše mlad za ovu ulogu. A možda se Realu isplati rizik i možda Francuz stvarno postane najbolji na svetu kao što mu predviđaju. Dibala i Azar su se ranije takođe pominjali kao Perezovi Galaktikosi, a posebno Belgijanac žudi za Madridom i selidbom pod palicu svog idola Zinedina Zidana.

Na kraju, cela situacija oko Ronalda je stopirala prodaju Alvara Morate u Mančester Junajted. Dok ne vidi šta će biti sa Portugalcem, Kraljevski klub neće prodavati Moratu.

Narednih dana će se samo spekulisati i nagađati o Ronaldovoj sudbini. Prevelika je ovo stvar da bi bila rešena za nekoliko dana. Čeka nas vruće leto koje će kao i prethodne dve godine u svetskom fudbalu obeležiti Kristijano Ronaldo.

