Atraktivna Zvezda može i bez Kuzmića - još tri pobede do rekorda! (VIDEO)

Crveno-beli slavili protiv Krke u 18. kolu ABA lige

Jadranska liga Crvenoj zvezdi prelazi u rutinu. Kada savladate najveće ekipe u Evropi onda ste toliko puni samopouzdanja i protivnici vas se plaše da sve u suštini ide rutinski. Stigli su košarkaši Dejana Radonjića i da odigraju nekoliko atraktivnih akcija i trijumfom nad Krkom od 79:62 u Pioniru dođu do 18. pobede u ABA ligi. I to, zanimljivo, bez Ognjena Kuzmića koji je dobio priliku za predah posle borbi u Evroligi i uloge meč-vinera protiv Fenerbahčea.

Ukoliko Zvezda dođe do još tri vezane pobede u ABA ligi oboriće spostveni rekord od 20 uzastopnih trijumfa iz sezone 2014/2015.

Ova utakmica poslužila je navijačima da se poklonom zahvale Dejanu Radonjiću na svemu što je uradio za klub i postao trener sa najviše utakmica na klupi crveno-belih u istoriji. Igrači su se potrudili da mu ulepšaju veče i treneru i prisutnim navijačima. I u tome su uspeli.

Bila je to efektna partija bez tenzije u rezultatu što je sigurno dobro došlo mnogim pristalicama posle drame u meču sa Fenerbahčeom. Već posle petnaestak minuta igre šampion ABA lige je napravio sigurnu prednost i rešio meč bilo kakve tenzije ili nedoumice.

Na samom startu meča Zvezda je ušla pomalo uspavano, očigledno pod uticajem teških utakmica koje je vodila u Evroligi. Bilo je potrebno malo vremena da se crveno-beli razmrdaju, a to se u dogodilo uz dobre šuteve sa distance Bjelice, Dangubića i Mitrovića. Gostima je stao napad i Zvezda je to lako iskoristila i došla do dvocifrene prednosti.

Krka nije imala odgvor na odličan šut za tri poena, a semafor se sve više menjao samo na strani Zvezde. Odbrana je ponovo učinila svoje. Radonjić je dost a rotirao davajući šansu nosiocima igre da se odmore.

Na centarskim pozicijama su se menjali Milko Bjelica i Dion Tompson, a Kuzmić je posle partije karijere mogao da odmori i gleda saigrače na delu. Bilo je lepih poteza u prvih 20 minuta, a izdvojila se i asistencija bez gledanja Simonovića za polaganje Gudurića, kao i blokada Stefana Jovića koji je u nastavku akcije i poentirao. I Ognjen Dobrić je veoma lepo dao koš posle veoma atraktivne akcije koju je započeo Jović i alej apa. Na poluvremenu je bilo 45:28.

U drugom poluvremenu nastavilo se istim tempom. Zvezdi je bilo najvažnije da sačuva prednost i energiju za naredne izazove, a prednost se okretala u opsegu od 15 do 20 poena. Krka koja je došla bez Rebeca i Čebulara nije uspevala da pronađeput do koša, a Zvezdina odbrana nije popuštala ni za pedalj. Ishod je bio neminovan.

Zvezdi sledi Makabi u Evroligi. Šansa da se zaokruži ciklus velikih pobeda nad najvećim klubovima u Evroligi.

CRVENA ZVEZDA - KRKA 79:62 (24:14, 21:14, 13:14, 21:20)

Hala: Pionir

Gledalaca: 4.000

Sudije: Siniša Herceg, Igor Mitrovski, Radoš Arsenijević

CRVENA ZVEZDA: Volters 9, Tompson 6, Dangubić 13, Mitrović 7, Lazić 7, Dobrić 4, Simonović 11, Dženkins 3, Gudurić 8, Jović 2, Kuzmić, Bjelica 9.

KRKA: Kari 5, Kastrati 9, Rojc 7, Kužnik 3, Škedelj 2, Jukić 2, Dimec 6, Ritlop 2, Bunić 2, Matić, Eliot 6, Luković 20.

Piše: Strahinja Klisarić

(FOTO: Starsport)