Australian open - nikad JAČA kvota na Novaka

Paklene temperature čekaju tenisere na prvom grend slemu sezone, a MOZZARTOVE kladioce vrele kvote na glavne favorite za podizanje pehara

Veličina slova A A A

Ludo vreme ovog januara pravi probleme širom sveta, pa tako i u dalekoj Australiji. Temperature su već nekoliko dana paklene u pravom smislu te reči, pošto prelaze 40 stepeni Celzijusa.

RODŽER FEDERER OSVAJA AO - 3,50

Ovakav, "meteorološki uvod" teksta o favoritima za osvajanje prvog grend slema u sezoni dat je upravo zato što je paklena vrućina jedan od faktora koji bi mogao umnogome da utiče na rezultate. I to ne samo ko bi mogao da prigrli pehar koji je prošle godine nakon epskog finala sa Rafelom Nadalom osvojio Rodžer Federer, već i za prve mečeve. Istina, Australijan open počinje tek u noći između nedelje i ponedeljka po srednjoevropskom vremenu, ali tamo je leto, a kada je tamo letnja temperatura iznad proseka, onda je to opasno po život.

RAFAEL NADAL OSVAJA AO - 6,00

Iako su teniserke i teniseri vrhunske atlete, takve stvari značajno utiču i obavezno ih imajte na umu kada budete igrali na mečeve, ali i ako se kladite na favorite za osvajanje pehara u pojedinačnoj konkurenciji. Kod dama MOZZART je kao glavne favoritkinje, sa kvotom 8,00 odredio Simonu Halep i Karolinu Pliškovu. Pošto ne igraju bivše osvajačice, Serena Vilijams i Viktorija Azarenka, "polje je otvoreno", pa je dobro pogledati i ostale favorite, kao što su Karolina Voznijacki sa kvotom 12, isto koliko imaju Angelika Kerber i Marija Šarapova.

NOVAK ĐOKOVIĆ OSVAJA AO - 6,50

A trena znati da su ove tri potonje osvajale grend slemove, za razliku od prve dve favoritkinje. Ispoštovana je i naša jedina predstavnica u singlu, Aleksandra Krunić koja je dobila simboličan koeficijent - 200.

SIMONA HALEP OSVAJA AO - 8,00

Kod muškaraca situacija nije, kao ranijih godina sasvim jasna. Federer, jeste bez premca, zašta je zaradio šampionsku kvotu 3,50, mada bi mu se lako moglo desiti da podbaci kada svi misle da je nepobediv, što mu ne bi bilo prvi put. Novak pak verovatno nije potpuno spreman, a i ima velikih problema kada igra na velikim vrućinama pa mu za sada ipak ide lepa kvota 6,50. Slična priča je sa Nadalom, kojeg muče kolena, ali bar on nema problema sa visokim temperaturama, te je on očekivano drugi favorit sa kvotom 6,00. A pošto je Endi Mari odustao, a Sten Vavrinka samo što nije, ovog januara na najmanjem kontinentu bi svašta moglo da se dogodi. A prvi u redu za to "svašta" stoje Alesander Zverev i Grigor Dimitrov - 10,0, Dominik Tim - 25,0 i Marin Čilić - 35,0. Teško da bi još ko mogao osim ovih pobrojanih asova mogao da se uplete u bitku za titulu, ali izbor je širok pa kako vam na volju.

Pored Novaka, u glavnom žrebu Australijan opena našlo se još čak četiri naša tenisera, pa je MOZZART i za svakog od njih odredio kvote za osvajanje prvog grend slema sezone, pa je tako Viktor Troicki dobio 500, koliko i Filip Krajinović, Dušan Lajović 750, a Laslo Đere 950.

Ovde pogledajte kompletne singl WTA i ATP žrebove za Australijan open

*kvote su podložne promenama

(foto: Action Images)