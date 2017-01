Đavoli ruše redom - Vembli je na vidiku! (VIDEO)

Nije to bila blistava partija Junajteda, ali je jasno da su Crveni đavoli polako počeli da dobijaju pobednički karakter - 2:0

Veličina slova A A A

Pobedonosna serija Mančester junajteda je postala više nego ozbiljna, pošto traje već mesec dana ili devet uzastopnih utakmica u svim takmičenjima. Deveti u nizu bio je Hal, koji je večeras u prvoj utakmici polufinala Liga kupa savladan na Old Trafordu rezultatom 2:0, pa se može reći da su Crveni đavoli jednom nogom već u velikom finalu.

Nije to bila blistava partija Junajteda, ali je jasno da su Crveni đavoli polako počeli da dobijaju pobednički karakter. Gosti su na Teatar snova došli da se grčevito brane i to im je uspevalo sve do 56. minuta, kada se u petercu Hala najbolje snašao Huan Mata posle lopte koju je glavom ubacio Mhitarijan.

Ništa se na terenu nije promenilo ni nakon tog gola, sastav Marka Silve je na sve načine pokušavao da održi minimalan zaostatak, izgledalo je da će uspeti u tome, ali je onda niotkuda došao Maruan Felaini i sjajnom reakcijom glavom poslao loptu iza leđa Eldina Jakupovića.

Koliko je kompletnom timu Mančester junajteda bilo stalo do ovog pogotka pokazala je i reakcija Felainija, koji je otrčao kod Žozea Murinja i prilično emotivno podelio radost sa Portugalcem, koji je konačno uspeo da poveže redove i počeo da ostvaruje dobre rezultate sa svojom ekipom.

Revanš meč je na programu 26. januara u Halu, gde će domaći tim pokušati da priredi pravu senzaciju i pronađe kartu za odlazak na Vembli.

LIGA KUP ENGLESKE - POLUFINALE:

Mančester junajted - Hal 2:0 (0:0)

/Mata 56, Felaini 87/

Sreda:

20.45 Sautempton - Liverpul

(FOTO: Action images)