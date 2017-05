Azar: Ne moram u Španiju da bih osvojio Zlatnu loptu

"Ako u Engleskoj postoji bolji fudbaler onda će on sigurno osvojiti to priznanje kad-tad", kaže Belgijanac koji želi da prekine desetogodišnju dominaciju Mesija i Ronalda

Fantastični Belgijanac Eden Azar najavljuje da je posle šampionske titule sa Čelsijem, koju bi mogao da overi već večeras na gostovanju protiv Vest Bromvič Albiona na Hautornsu (21.00, Sport klub 1), zacrtao sebi osvajanje Zlatne lopte namenjene najboljem fudbaleru sveta.

Ukoliko Leo Mesi ili Kristijano Ronaldo i ove godine dobiju ugledno priznanje, biće to kruna desetogodišnje dominacije ovog tandema, ali Azar je uveren da Zlatnu loptu može da osvoji i fudbaler koji nastupa u Premijer ligi.

“Nadam se da ću osvojiti Zlatnu loptu jednoga dana. Razmišljam stalno o tome. Ukoliko ne uspem, nema veze. Trudim se da napravim veliku karijeru, najviše što mogu, ali mislim da i drugi fudbaleri zaslužuju Zlatnu loptu. Kada se Ronaldo i Mesi povuku, možda će se pojaviti još nekoliko sličnih fudbalera kao što su Nejmar, Dibala ili Grizman, ko to zna? Videćemo. Ne razmišljam o konkurenciji”, kaže Azar u intervjuu za Skaj Sports.

Napadač Čelsija zna recept za osvajanje najvrednijeg priznanja za jednog fudbalera.

“Ukoliko sledeće sezone budemo osvojili Ligu šampiona, a sa Belgijom osvojim i Svetsko prvenstvo, zašto da ne. U poslednjih deset godina, osvajači Zlatne lopte stižu iz Španije, ali to ne mora ništa da znači. Ako u Engleskoj postoji bolji fudbaler onda će on sigurno osvojiti to priznanje kad-tad”, smatra Azar.

Belgijanac nije osvojio prošle nedelje nagradu za najboljeg fudbalera Premijer lige, koje je pripalo njegovom saigraču Kanteu. Ipak, fokus je na finišu sezone i šampionskom slavlju.

“Želimo da pobedimo večeras u Birmingemu, a potom se vratimo na Stamford Bridž i slavimo sa navijačima. Treba samo jednu utakmicu da pobedimo, znamo da ukoliko to učinimo postajemo šampioni, tako da imamo pritisak, ali smo pred ciljem. Cilj je uvek da se osvoje trofeji, osećaj je uvek fantastičan. U odnosu na titulu od pre dve godine osećaj je sličan, a glad za pobedama identična”, zaključio je Eden Azar.

