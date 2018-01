Azarova pravila: Prvo da potpiše Kurtoa…

„Nakon toga ću ja“, poručio je Belgijanac i potvrdio da će produžiti saradnju sa Plavcima

Eden Azar ovih dana do ludila dovodi čelnike Čelsija. Belgijanac je prvobitno odbio da produži saradnju, a onda se spekulisalo da je to učinio jer želi da pređe u Real Madrid. Ipak, na kraju bi trebalo da se dođe do konačnog rešenja, ali isključivo po Azarovim pravilima.

Vezista Čelsija je “magične reči”, koje je želeo da čuje svaki navijač Plavaca, izgovorio na sinoćnoj utakmici NBA lige u Londonu između Bostona i Filadelfija.

„Da. Ali mislim da će Kurtoa prvi produžiti. Nakon toga ću ja“, rekao je kratko Azar medijima na Ostrvu.

Kurtoa će nakon potpisa imati nedeljnu platu od 225.000 evra, a ostaje da se vidi koliko će nakon parafa sedmično inkasirati njegov sunarodnik.

Azar je u Čelsi stigao u julu 2012. godine iz Lila, a početkom 2015. godine potpisao je ugovor do jula 2020. Ipak, na Stamford Bridžu ne žele ništa da prepuste slučaju, pa će blindirati svog igrača i tako imati apsolutnu kontrolu nad njegovom daljom sudbinom.

Belgijanac je ove sezone odigrao 28 utakmica u svim takmičenjima i postigao devet golova, uz osam asistencija.

(FOTO: Action images)