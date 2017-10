Babel osuo paljbu po Riberiju: Dve godine nije dao gol u LŠ, a kad je važno - nema ga nigde

"On i dalje misli da je na nivou Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, ali istina je drugačija", jasan je nekadašnji igrač minhenskog giganta

Događanja u minhenskom Bajernu ne prestaju da budu glavna tema u nemačkim medijima ovih dana, a oglasio se i nekadašnji reprezentativac Pancera i član slavnog kluba Markus Babel koji je rekao da je Frank Riberi izgubio dodir sa realnošću, da više ne može da nosi igru ekipe i da je jedan od krivaca za odlazak trenera Karla Ančelotija.

“Frank Riberi nije dao gol u Ligi šampiona u poslednje dve godine. On i dalje misli da je na nivou Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, ali istina je drugačija. A ona kaže sledeće - kada je važno, njega nema nigde. I sada sve sve to prenelo na situaciju sa Ančelotijem i to me nervira”, rekao je Babel, a prenose nemački mediji.

Riberi igra u Bajernu od 2007. godine i za to vreme je osvojio čak 20 trofeja.

“Istina je da je on zaslužan za mnoge stvari u klubu. Bio je fantastičan igrač, ali se situacija promenila i on više ne može da radi to što je potrebno”

Riberi je teško povredio koleno prošlog vikenda u meču sa Hertom i čeka ga dugačka pauza, najmanje tri meseca.

