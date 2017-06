Babunski je miks Inijeste i Ronaldinja, očekujte ga u velikom klubu

Zanimljiva poređenja

Uoči današnjeg duela mladih reprezentacija Makedonije i Portugalije, sve osim pobede Portugalaca bi bilo iznenađenje. Favorit sa Pirineja mora da pobedi autsajdera kako bi ostao u trci za drugo mesto u grupi i plasman u polufinale kao najbolja drugoplasirana ekipa grupne faze.

Portugalci imaju dovoljno aduta da se nadaju trijumf, ali ne potcenjuju Makedonce koji su bili na pragu pobede protiv Srbije. Jedan od retkih aduta Makedonije biće David Babunski, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Portugalci ga vide kao prvu opasnost po gol Varele, a o kvalitetima mladog Makedonca su se raspitali i kog njegovog saigrača iz Crvene zvezde i Jokohame, Uga Vijeire.

Portugalski napadač je u izjavi za medije u domovini imao samo reći hvale za Babunskog i prognozirao mu uspešnu karijeru.

„Odlično poznajem Davida i tvrdim vam da je reč o igraču ekstra kvaliteta. On je jedan od najboljih tehničara u svojoj generaciji i na neki način je miks Inijeste i Ronaldinja. Iskreno, mnogo verujem u njegov potencijal. Očekujem da se uskoro vrati u Evropu. I to u neki veliki klub. Nije on tek tako bio deo čuvene Barselonine škole“, rekao je Vijeira za Rekord.

