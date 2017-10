Bačene pare!

Stotine uloženih miliona evra i nikakvi rezultati na terenu

Everton, Lil i Milan se muče. Pate. Letnja euforija zbog dolaska novih vlasnika milionera i započinjanja ambicioznih projekata zamenila je nesigurnost, a pratio ih je i totalni fijasko tamo gde je najvažnije - na samom terenu. Ova tri kluba su u gadnim problemima - Karamele i Doge trenutno zauzimaju pozicije koje vode u niži rang, dok su Rosoneri nešto "bolji" - 11. su na tabeli u Seriji A.

Dakle, projektovani kao timovi za Ligu šampiona, kako je počelo, verovatno da će moći dogodine da je gledaju samo na televiziji.

Milan i propala kineska revolucija?

"Pravi je trenutak da tim bude ujedinjen. Zaslužili smo pobedu, ali nismo imali sreće", izjavio je pre nekoliko dana Vinćenco Montela posle remija sa Đenovom na svom trerenu (0:0) u utakmici u kojoj je kapiten Leonardo Bonući isključen zbog udaranja protivnika. To je prvi bod za Milan posle tri vezana poraza, a ukupno ne znaju za pobedu u Seriji A već četiri kola, od 20. septembra.

Za pozicijom koja vodi u Ligu Evrope Rosoneri zaostaju četiri boda dok im je Liga šampiona (koja je prioritet) na čak devet. Otuda je jasno i da letnja kupovina nije imala nikakvog smisla. Potrošeno je čak 214.000.000 evra, a najviše je otišlo na Bonučija (40.000.000), Andrea Silvu (38.000.000), Kesija (28.000.000), Kontija (25.000.000), Čalhanoglua (22.000.000)...

Ipak, velikan sa San Sira nikako da proradi. Probili su banku, kupili na papiru kvalitetne fudbalere, ali nisu sklopili slagalicu. Pride, treneru Monteli uveliko visi mač nad glavom pošto se ulaganje kinskih vlasnika nije za sada donelo nikakve pozitivne pomake. Štaviše, milan je gori nego prošle sezone kada je bio trećeplasirani sa šest bodova više (19) nego danas (13). Veliki fijasko!

Ako trpaš perje u zadnjicu ne znači da si ptica...

Milanova nesreća slična je kao i Evertonova.

"Još uvek mislim da mogu da preokrenem situaciju, ali svi znaju kako stvari funkcionišu u svetu fudbala", izjavio je Ronald Kuman u nedelju popodne posle poraza od Arsenala (2:5) znajući kakvo mu se zlo (u ovom slučaju ostavka) sprema. Taj rezultat uslovio je smenu trenera posle očajnog niza neuspeha i tek osam bodova na devet utakmica.

Everton je već pet mečeva bez pobede i treći je tim u Premijer ligi sa najviše poraza (izgubili su18 bodova), što je prava katastrofa ako imamo u vidu da je letos potrošeno 158.000.000 evra. Najviše je koštao Gilfi Sigurdson (50.000.000), zatim Pikford (28.500.000), Klasen (27.000.000), Vlašić (11.000.000), Sandro Ramirez (6.000.000), Runi... Bili su četvrti najizdašniji klub u Engleskoj prošlog leta iza Sitija, Čelsija i Junajteda, projektovano je da se nađu u top 6, ali su trenutno na dnu tabele u Premijer ligi.

Zanimljivo, pre samo godinu dana Everton je bio šesti na tabeli Premijer lige i imao Romelua Lukakua prvog na listi strelaca koji je isto to ponovio ove u dresu Mančester Junajteda ove sezone. Pride, Karamele su poslednje u svojoj grupi u Ligi Evrope, a ujedno su i najgori engleski klub u ovom takmičenju u poslednjih nekoliko sezona.

Skupa egizbicija otkačenog profesora

Na severu Francuske ozbiljno je u blatu zašlajfovao i Marselo Bijelsa.

"Jedini način da me nateraju da napustim Lil je da me ubiju", zavapio je popularni Ludak proteklog vikenda. Njegove Doge su takođe na dnu francuskog šampionata sa samo šest bodova iz prvih devet mečeva, a pobedili su samo jednu utakmicu i to protiv Nanta (3:0) u prvom kolu.

"Odgovornost za neuspehe je samo moja", tvrdi argentinski stručnjak posle novog neuspeha protiv Rena (0:1) koji je dodatno unazadio ekipu Lila.

Njegovi napadači su drugi najgori u celoj ligi jer su postigli samo šest golova, a to je prosto neverovatno ako znamo da su Doge bile drugi najveći trošadžija ovog leta posle neprikosnvoenog Pari Sen Žermena. Otišlo je za francuske uslove ogromnih 65.000.000 evra na igrače kao što su Maja (14.000.000), Arauho (10.500.000), Pepe (10.000.000), Malku i Mendeš (9.000.000)...

Čuvena "Bijelsina revolucija" koja je podrazumevala dolazak 11 novih fudbalera nikako nije zaživela, a sve je izvesnije da će Argentinac dobiti uskoro otkaz i to zbog sukoba sa novinarima, a ne zbog užasnih rezultata.

