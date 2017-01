Bađo: Toti je još uvek odlučujući faktor! Dibala je budućnost, Bernardeski ima kvalitet

Legendarni as o legendarnim i budućim asovima italijanskog fudbala

Italijani dobro znaju, legendarni Roberto Brađo nije od onih koji vole da pričaju mnogo, ali kada se to desi njegove reči postaju zapis od nemerljie vrednosti.

Ovoga puta predstavnici medija na njega su naleteli u Firenci, na jednom od događaja kompanije Diadora, a sve se to događa uoči nedeljnog derbija između Fjorentine i Juventusa.

"Uvek uživam u Firenci, jer sam ovde proveo sjajne godine i vežu me lepe uspomene. Ali kako da ne smatram Juventus favoritom? Pet uzastopno osvajaju titulu, a to nije slučajno, a igraju i odlično u prvom delu sezone. Tajna je njihova korporativna organizacija, koja stavlja igrače u poziciju u kojoj odgovvaraju na najbolji način", rekao je Bađo.

Roma i Napoli?

"Igraju vrlo dobar fudbal, vrlo atraktivan".

Toti, Dibala, Bernardeski…

"Želim da pohvalim Totija, koji je još uvek odlučujući faktor, a to sa 40 godina nije lako. Dibala je budućnost i veliki talenat. Ima još dosta prostora za poboljšanje. Bernardeski ima talenat, ali mora da stekne iskustva i da ima strpljenja. Poseduje kvalitet", rekao je Bađo.

(FOTO: Action images)