Bajern? Ajde u gajbu piva da hoćeš...

Pre nekoliko dana pao je Real - Sevilja mu je nanela prvi poraz u šampionatu; u nedelju je o ledinu tresnuo i senzacionalni Bašakšehir - Erdoganovo mezimče postrojio je Fener; samo to čudo nad čudima i dalje odoleva - Hofenhajm! Posle još jednog bogatog fudbalskog vikenda koji smo ispratili, ekipa nemačkog multimilionera Ditmara Hopa ostala je jedina u TOP 10 evropskih liga koja i dalje nema poraz.

Klub iz sela na severu Baden-Virtemberga koje broji svega 3.000 stanovnika oduševio je prethodne subote. Ne samo pobeda nad Augzburgom (2:0), već manir na koji se do nje došlo - a bila je bajernovska rutina - i koji je daleko iznad nivoa jednog seoskog tima-malog kluba, ono je što najviše oduševljava u igri Hofa. A za sve to zaslužan je najmlađi trener u istoriji Bundeslige Julijan Nagelsman (29).

Nagelsman je rođen u grdiću Landsbergu. To je mesto na romantičnoj reci Leh, 65 kilometara od Minhena. Grad je čuven i po zatvoru. U jednoj od tih ćelija ležao je Uli Henes, novi-stari predsednik Bajerna. Nagelsman je upoznao Henesa u leto 2015. godine - ne, nije bio baš kod njega u poseti, bilo bi previše - kada ga je ovaj pozvao u svoju kancelariju. Uli je imao vikend u civilu, a mlađani Julijan, tada 27-godišnjak, već je bio završio sve dnevne obaveze oko kadetskog tima Hofenhajma koji je u tom trenutku predvodio. Iskusni vuk nije okolišao. Zna da je Bajern želja svakog "normalnog" Nemca koji ima bilo kakve veze s fudbalom i puca pravo u glavu. Nudi mu posao. I to unapređenje - da preuzme mladu ekipu (do 19 godina) bavarskog giganta.

"Hvala, ali moj odgovor je ne".

Ne?! Henesu i Bajernu neko je rekao ne? To ime treba podvući sa dve crte. Mlad je, o njemu se čuje samo najbolje gde god se povede reč o fudbalu. Kaže, planira uskoro da radi u seniorskom fudbalu. Dečko izgleda zna šta hoće. Uliju nije svejedno. Smeška se diskretno, možda i malo podrugljivo. Kao da taj veštački smešak govori: Idi, idi u svoje selo. Zažalićeš... Ali ipak, svom gostu pruža ruku i dok to čini premerava ga pogledom. Bajern u to vreme ima najboljeg na svetu - Pepa Gvardiolu. Nema veze, Te misli što napadaju sedu glavu - ono malo vlasi što je ostalo - nemoguće je odagnati. Taj momak...taj momak...

"Lepo smo se ipričali tog dana. Na kraju sam ipak kazao ne", ispričaće nekoliko meseci kasnije jedan od najtalentovanijih stručnjaka današnjice.

Julijan Nagelsman u tom trenutku imao je obećanje Ditmara Hopa da će na početku sezone 2016/2017. dobiti šansu da vodi prvi tim. Ali kako Hubu Stivensu nije išlo i kako je ekipa skliznula u zonu ispadanja u jesen 2015, u Hofu su rešili da zaigraju na sve ili ništa. Opstanak je najvažniji. Važniji čak i od jednog talentovanog trenera. Ako je toliko dobar kako kažu, spasiće nas. Ako nije, biće potrošen i to je kraj priče. Tako je otprilike rezonovao Ditmar Hop. Od tog 27. oktobra 2015, kada je seo na klupu Hofenhajma, Julijan Nagelsman vodio je 32 utakmicu u Bundesligi. Učinak: 16-12-5. U prethodnoj sezoni spasao je ekipu ispadanja u Cvajtu, a trenutno je treći na tabeli, dakle na mestu koje vodi u Ligu šampiona. Pet poraza je 16 procenata "neuspešnosti". Na uzoru od tridesetak mečeva bolji od Nageslamana su samo Gvardiola - 9 odsto i Đovani Trapatoni - 15 odsto. Ima samo jedna "sitnica" - ta dvojica su svoje procente gradila sa klupe Bajerna.

U međuvremenu na klupu Bajerna seo je Karlo Ančeloti. Veliki Italijan došao je da osvoji Ligu šampiona i možda čak ode u penziju. Pre nekoliko meseci, kada se već uveliko znalo da će Karleto uzeti Bavarce, jedan malo poznati novinar Rajn-Nekar Cajtunga napravio je sjajan intervju sa Nagelsmanom. Ovako je postavio stvari: Tebi će 2019. isteći ugovor. Uvešćeš Hofenhajm u Ligu šampiona, ili bar Ligu Evrope. Igraćete lep fudbal. Bajern će postati prvak Evrope. Ančeloti će se povući. Klupa jednog od najvećih klubova na svetu biće slobodna... Hajde da se kladimo u gajbu piva da će iz Minhena stići poziv i da tada nećeš moći da odbiješ?

"Hm... U redu hajde. Kao trener Bajerna moći ću to sebi da priuštim".

TSG - priča o nepobedivim seljacima

Lotar Mateus u svom komentaru na Bildu: Ako Nagelsman nastavi da se dalje razvija u pogledu harizme i liderstva, a zadrži ovakav nivo rezultata, on će svakako jednog dana biti kandidat za klupu Bajerna".

A taj momak i posle svega čvrsto stoji na zemlji. I nije lažno skroman.

"Naravno da sam ambiciozan, želim i ja da se borim za titule. Nadam se da ću to dočekati u dogledno vreme".

Julijan Nagelsman je igrao fudbal za Augzburg i Minhen 1860. Ostao je bez oca kada mu je bilo 20. Iste godine prekinuo je karijeru zbog teške povrede kolena. Studirao je na fakultetu za sport i fizičku kulturu i diplomirao u roku s ocenom 9,7. Pre svakog meča konzumira dva energetska pića i tokom svih 90 minuta koristi žvakaće gume. Sa devojkom Verenom ima dvogodišnjeg sina - Maksimilijana. Voli akciju i brzu vožnju. Uživa u svom dvotočkašu Tuonu.

"Od zavisti sam daleko kao od Kine. Zadovoljan sam kad se noću kasno vraćam kući što mogu da kupim 12 zemički u pekari".

Bild je danas sproveo zanimljivu anketu. Pitali su svoje čitaoce ko bi trebalo da nasledi Karla Ančelotija. Čak 52 odsto ispitanika "zaokružilo" je ime Julijana Nagelsmana.

