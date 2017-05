Bajern hoće da dovede Kineza zbog 300.000.000 nedeljno

Šampion Nemačke tri koraka ispred svih

Dominacija u Nemačkoj više nije zanimljiva Bajernu. Minhenski velikan je svetlosnim godinama ispred konkurencije i to ne samo na fudbalskom terenu već i van njega. Za Bavarce kažu da su čudan narod, ali da imaju smisao za biznis i da su majstori za štancanje love svedoči i plan koji je skovan na Alijanc Areni.

Bajern hoće Kineza. Tačnije, Bavarci žele da dovedu kineskog fudbalera koji bi konkurisao svakog vikenda za prvi tim kod Karla Anćelotija. Taj plan proklamovao je predsednik šampiona Nemačke Uli Henes i itekako ima smisla.

“Kinezi su novi na marketinškom tržištu pošto je njihov predsednik odlučio da fudbal treba da postane nacionalni sport broj jedan. Takođe, fudbal će biti postavljen kao prioritet u svim osnovnim školama u Kini. Mi smo tamo sagradili četiri Bajernove fudbalske akademije i naša filozofija je da ćemo imati jednog Kineza u prvom timu u dogledno vreme. To će povećati intereosvanje za Bajernom na Dalekom istoku”, istakao je Henes u intevjuu za švajcarski Blik.

Posebno je impresivan plan po kojem Bavarci nameravaju da zarade milione na samo jednom kineskom igraču i to tako što bi ga doveli u svoj klub.

“Ako bismo igrali utakmicu u subotu u 14 časova po našem vremenu, to je onda prajm tajm u Šangaju ili Pekingu. Tada će 300.000.000 kineskih navijača gledati na Ajfonu uživo utakmicu Bajerna za koju će platiti po jedan evro. Možete li da zamislite šta to znači za nas?”, upitao je Henes novinare.

Nama je jasno, kapa dole za Bavarce.

