Bajern konačno pravi - Karleto se smeškao! Luka Jović dao gol na debiju u Bundesligi (VIDEO)

Šalke slavio na Vezeru, autogol Miloša Veljkovića...

Potresi u Bajernu traju, dosta igrača je nezadovoljno, mediji danas čak pišu o želji Roberta Levandovskog da što pređe u Real, ali baš kao i u meču Lige šampiona protiv Anderlehta, Bavarci su lagano stigli do nova tri boda - 4:0.

Bilo je nekih najava da će zbog čitave situacije Karleto ostaviti Levandovskog na klupi, no činjenica da Poljak igra svoj 100. meč u dresu nemačkog šampiona presudno je uticala da se to ne dogodi. I Leva je zaista zablistao. Odigrao je najbolje od starta sezone, postigao dva gola i stigao do kote 82 otkako je stigao iz Dortmunda. Hrabri navijače Bajerna i dobro izdanje Tomasa Milera (gol i asistencija), odnosno šezdesetominuti ples Arjena Robena. Holanđanin je atraktivno pogodio za 2:0 i to desnom. To mu je prvi gol slabijom nogom posle dve i po godine.

Iz sve ovo Bavarci su još tri puta pogađali prečku i imali bar desetak sjajnih šansi. Rene Adler spasao jes voj tim teške katastrofe...

Nije potrebno posebno komentarisati odnos snaga na terenu. Ančelotijev tim dominirao je od početka do kraja. Uostalom, postavkom bez ijednog pravog napadača trener Majnca Sandro Švarc jasno se opredelio da ga isključivo zanima da izbegne katastrofu. U takvim uslovima njegovi igrači nisu mogli da ugroze Manuela Nojera. S druge strane, Bajern je na momente uspeo da zaliči na osnaj stari. Vidljivo je bilo da igrači grizu, da nema nervoze i što je najvažnije - da dobro međusobnoi sarađuju.





Na kraju, kao šlag na torti, a posle četvrto gola na meču, Karlo Ančeloti se nasmejao. Situacija koja se ne viđa često. Da li to sluti da se Bajern vraća na pravi "kolosek"?

Drugi meč popodnevnog programa za nas je bio posebno interesantan. Ajntraht iz Frankfurta izgubio je kod kuće od Augzburga (1:2), a mladi reprezentativac Srbije Luka Jović na debiju u Bundesligi postigao je gol. I to posle samo 12 minuta provedenih na terenu. Bivši napadač Crvene zvezde ušao je u igru umesto zemljaka Mijata Gaćinovića, a na 1:2 smanjio je u 79. minutu posle kornera. Odlično je ispratio let lopte i precizno gađao glavom.

Još jedan Srbin danas pogodio mrežu u Bundesligi, ali nažalost svoju. Radi se O Milošu Veljkoviću koji je izjednačio za Šalke samo dva minuta posle vođstva njegovog Verdera. Do kraja, tim iz Gelzenkirhena uspeo je i da preokrene rezultat preko Leona Gorecke sedam minuta pre kraja.

Poslednji je završen meč u Štutgartu. Švabe su ponovo slavile minimalno (gol Akoloa u finišu prvog poluvremena) i pokazale da će u gradu Mercedesa mnogi polomiti zube, iako je na papiru to jedan od najslabijih timova u ligi. Gostima iz Volfzburga ni sedam minuta nadoknade nije bilo dovoljno da izbegnu drugi poraz u sezoni.

BUNDESLIGA - 4. KOLO

Petak

Hanover - Hamburger 2:0 (0:0)

/Harnik 50, Bebu 82/

Subota

Bajern - Majnc 4:0 (2:0)

/Miler 11, Roben 23, Levandovski 50, 77/

Ajntraht - Augzburg 1:2 (0:1)

/Jović 79 - Maks 21, Kajubi 77/

Verder - Šalke 1:2 (1:1)

/Sane 20 - Veljković 22ag, Gorecka 83/

Štutgart - Volfzburg 1:0 (1:0)

/Akolo 41/

18.30: (1,65) Lajpcig (3,80) Menhengladbah (5,50)

Nedelja

13.30: (1,70) Hofenhajm (3,70) Herta (5,20)

15.30: (1,50) Leverkuzen (4,40) Frajburg (6,25)

18.00: (1,25) Dortmund (6,50) Keln (10,0)

Tabela:

