Bajernova sad već glasna patnja: Džokej koji je iskopao Rojsa, uzeo ogroman profit na Džaki i Ždrepce uveo u evropsku elitu

Fudbal vidi kao nastavak one “hleba i igara“, smatra da ga navijači previše fatalistički gledaju, da su igrači preplaćeni... Ali Maks Eberl toliko je dobar u tim “igrama“ da je već dugo na oku najvećih evropskih klubova, a prema poslednjim informacijama iz Nemačke, bavarski gigant Bajern konačno je prelomio i rešio da 44-godišnjem sportskom direktoru Borusije iz Menhengladbaha ponudi istu funkciju i na Alijanc areni.

Istina, nadali su se u Minhenu da će taj posao preuzeti aktuelni kapiten Filip Lam, ali kako je on odlučio da ovog leta ode u penziju i malo odmori od fudbala morali su Bavarci da razmotre i druge opcije. Eberlopvo prezime već dugo je zaokruženo. Uli Henes je najglasniji zagovornik njegovog imenovanja. Mnogo je razloga za tako nešto.

Od toga što je Eberl punih 15 godina bio igrač Bajerna, doduše uz samo jedan meč za prvi tim, pošto je ostatak proveo u omladinskom školu i amaterskom timu. Ali prva preporuka su njegovi rezultati u Menhengladbahu. Ulogu sportskog direktora preuzeo je na jesen 2008. i 2015. doveo Ždrepce do debitantskog nastupa u Ligi šampiona.

U međuvremenu je iskopao Marka Rojsa (doveo ga za 1.000.000 evra iz Rot Vajs Alena), Maksa Kruzea (2.500.000/Frajburg), Dantea (2.500.000/Standard Lijež), iz Arsenala je bez obeštećenja doveo Havarda Nortvajta, na Granitu Džaki je profitirao čak 36.500.000 evra koliko je bila razlika između obeštećenja plaćenog Bazelu i novcu zarađenom prodajom Arsenalu. Usput je u zvezde promovisao gomilu momaka iz akademije. Recimo Mark-Andrea Ter Štegena, Patrik Hermana, Julijana Korba...

I sve to iako je u nedavnom intervjuu o fudbalu govorio krajnje čudno za čoveka sa takvim poznavanjem materije.

“Uvek treba da imate na umu da je ovo ipak samo fudbal, samo zabava. Nije to sve politike, ne leči bolesti, nit donosi napredne tehnologije koje će pospešiti proizvodnju. Fudbal je samo moderna verzija one stare o ’hleba i igara’. Njegova socijalna komponenta je možda i prevelika za moje kriterijume. Ali to se neće tako lako zaustaviti“.

Bez obzira na takve izjave, vrlo se dobro snašao u tom fudbalskom svetu. Mada i dalje tvrdi da tema njegovog prelaska u Bajern i dalje ne postoji, jer ga ugovor sa Borusijom veže do 2020. godine, a u njemu nema otkupne klauzule.

Stoga Bajern mora da ima i rezervne adute. Ali ne tako impresivnih funkcionerskih biografija. Pominju se sportski direktor Augzburga i legendarni fudbaler Štefan Rojter (takođe pod ugovorom do 2020. godine), pa Hansi Flik, koji je nedavno iz porodičnih razloga napustio mesto sportskog direktora u Fudbalskom savezu Nemačke, te čuveni Oliver Kan, mada on sam tvrdi da ga takva zaduženja ne zanimaju.

