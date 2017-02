Bajka o uspehu za 10 dana - Jogi Ferel

Šta možete da uradite za 10 dana? Neki ne stignu da spreme ispit, urade projekat za posao ili renoviraju deo kuće, a on je od manje-više anonimusa za tih 10 dana uspeo da se obezbedi za ceo život i postane kratak hit NBA lige

Ko je Jogi Ferel?

Ima 23 godine. Visok je samo 183 centimetra. Od 2012. do 2016. godine igrao je na koledžu u Indijanapolisu. Nije draftovan 2016. godine. Nije dobio pravu šansu u Bruklin Netsima koji su ga otpustili 8. decembra 2016. godine posle 10 odigranih utakmica u tom dresu. Dva dana kasnije, 10. decembra, dobio je zaposlenje u Long Ajlend Netsima, u razvojnoj ligi. Verovatno nije očekivao da će skorije gaziti parket NBA lige.

I tako sve do 28. januara kada je Dalas (ali i njeno veličanstvo sudbina) odlučio da mu ponudi 10 dana da pokaže šta zna. Do toga je došlo zato što je košarkaš koji je ove sezone igrao za Cedevitu, Pjer Džekson, doživeo povredu zadnje lože i Maveriksima je bila hitno potrebna zamena. Rekao bi čovek da je 10 dana baš malo da bi se videlo šta neko zna. Ali Jogiju je i to bilo više nego dovoljno.

Već kod 7. dana svi su bili ludi za njim i govorili “dajte mu pravi ugovor”. I to se na kraju i dogodilo.

Dan posle potpisivanja desetodnevnog ugovora, zabeležio je debi za Maverikse. Postigao je, kao starter, devet poena i imao sedam asistencija za 36 minuta u pobedi nad San Antonio Sparsima. Dan kasnije, postigao je NBA rekord karijere - 19 poena u pobedi nad Klivlend Kavalirsima (104:97).

San Antonio i Klivlend. Nisu loši protivnici, zar ne?

Ali tu nije bio kraj. Već 1. februara dao je 11 poena i imao pet asistencija u trijumfu nad Filadelfijom. A dva dana kasnije - eksplozija! Protiv Portlanda je dao 32 poena!

Postao je tek treći nedraftovan ruki u istoriji NBA lige koji je dao preko 30 poena u svojih prvih 15 utakmica (to su još uspeli Koni Hokins i Enton Morou). Da sve bude još impresivnije - Ferel je postigao devet trojki iz 11 pokušaja! Time je izjednačio rekord u pogođenim trojkama nekog od NBA rukija. Neverovatno!

"Prilično sam izašao tamo i pustio lopte da lete", objasnio je Ferel svoju fantastičnu partiju protiv Portlanda.

Američki mediji su potpuno poludeli za ovi momkom, a neki su čak probali da dođu i do njegove porodice da bi se što bolje upoznali sa hitom NBA lige.

Njegov otac Kevin istakao je da je odlučujuće za sve što se događa to što Ferel ima veliko srce.

“Ne možete izmeriti njegovo srce - to je neizmerljivo. On igra i kaže - to sam ja! I ništa me od ovoga ne iznenađuje. On je rođen da igra košarku. To je on”, istakao je Jogijev otac Kevin koji je dodao da je umalo zaplakao kada je saznao da njegov sin nije izabran na draftu.

I sam Jogi kaže da mu je ekipa mnogo pomogla da se navikne na uslove i napreduje brzo.

“Imamo poseban odnos, to su momci koji su me primili u tim. Zahvalan sam im na tome jer se tako nešto ne događa često. Sve se dogodilo tako brzo. Sve je tako zabavno, živim svoj san”, rekao je Ferel.

Sada internetom kruži Ferelova odlučujuća trojka protiv Portlanda. Čuveni Dirk Novicki nije mogao da sakrije uzbuđenje kada se sve to dogodilo, pa je jurio Jogija po terenu da mu čestita.

Nemac je otkrio kako je Ferelu sve ovo pošlo za rukom.

“Zaista se mnogo, mnogo trudi. A kada u sve ulazite jako, nekada i ne razmišljate i sve ide samo od sebe. On je fantastičan za nas. Jednostavno se takmiči, a to je ono što morate da radite kada imate ugovor na 10 dana. On je strašan borac”, rekao je Novicki koji nije ostao ravnodušan učinkom motivisanog momka.

Šta reći osim sportska bajka za odrasle. I to ona sa poukom - dovoljna je i najmanja šansa, samo je važno da je zgrabite. Pa makar i za 10 dana morali da rešavate utakmice pored živog i zdravog Dirka Novickog.

I to je NBA. Velika džungla u kojoj ponekad najmanji ukradu mesto najvećima. Jogi, neka ti je sa srećom dvogodišnji ugovor u Dalas Maveriksima.

(FOTO: Printskrin Youtube)