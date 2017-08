Bambi: Najbolje godine dajem Partizanu! Cilj je da prezimimo u Evropi

„Sedmica“ najvećem pojačanju crno-belih ovog leta

To je to! Vladimir Stojković jeste veliko, Sjeduba Suma jeste najskuplje, ali Zoran Tošić je definitivno najveće pojačanje Partizana ovog leta!

Biografija krcata trofejima, individualnim i klupskim priznanjima, plus dugogodišnji status A reprezentativca imali su magnetno dejstvo za predstavnike medija da pohrle u Humsku kako bi izvestili o poslu kakav nije viđen u srpskom sportu godinama.

Da se fudbaler takve karijere vrati u ovdašnji često osporavan fudbal.

Sam čin predstavljanja pokazuje koliko je Bambi porastao. Pre deset leta, posle Prvenstva Evrope za mlade u Holandiji, dočekalo ga je tek nekoliko reportera u zadimljenim prostorijama FS Beograda, a današnje sevanje bliceva i šum TV kamera ilustruje kakvu je karijeru u međuvremenu izgradio.

Karijeru asa koji još nije kazao poslednju reč.

„Moj osnovni motiv je da igram u Partizanu u najboljim godinama. Nekoliko puta sam naglašavao da ću, budem li se vraćao, to učiniti sad, a ne na zalasku karijere, kad ne budem mogao da pružim maksimum. Želja mi je bila da najbolje fudbalsko doba bude baš ovde, među crno-belima“, rekao je 30-godišnji Tošić, neposredno posle potpisivanja trogodišnjeg ugovora.

Za razliku od provg mandata kad je nosio 17, zadužio je dres broj sedam na poleđini, objavivši da ambicije sežu dalje od onoga što je uradio u prvom mandatu, kad je osvojio duplu krunu.

„Cilj svih ljudi u klubu i nas igrača je da prođemo grupnu fazu Lige Evrope. Uspeh je, sam po sebi, što je Partizan ušao u to takmičenje, ali ne sme samo učešćem da se zadovoljava. S obzirom na prikazano dosad, moramo da pružimo maksimum i prođemo grupu. Da napravimo jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba“.

Krilni vezista, projektovan da daje i namešta golove, emotivno je govorio na promociji, priznavši kako pre samo dva meseca nije mogao da zamisli ovakav scenario, iako su mu pojedini navijači tokom kontrolnog susreta njegovog doskorašnjeg kluba CSKA i Partizana, na slovenačkim pripremama dovikivali „Bambi, vrati se“.

„Do poziva direkotra nisam ni razmišljao o tome. Presudila je njegova velika želja i poverenje koje ima u mene. To moram da opravdam. Nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju. Presrećan sam, čast mi je što ću ponovo obući ovaj dres. Pre deset godina nisam imao osećaj šta znači dres Partizana, a sad, posle toliko vremena, s punim pravom to mogu“.

Uverava da je spreman, odnosno da pauza posle raskida saradnje sa Moskovljanima nije ostavila traga.

„Treniraio sam individualno. Poslednjih desetak godinam igram u ritmu bez ikakvih ozbiljnih povreda, tako da ni ova kratka pauza neće ostaviti posledice. Što se sadašnje ekipe tiče, poznajem dosta igrača, neke i ne lično, ali sam sve vreme boravka u inostranstvu pratio svim srcem rezultate Partizana. Jedan od razloga zbog kojih sam odlučio da se vratim je i Miroslav Đukić, s kojim sam sarađivao u mladoj i A reprezentaciji, a bio mi je i trener u prvom mandatu“, rekao je Zoran Tošić, koji je odmah posle promocije požurio u Staru Pazovu, kako bi se priključio pripremama državnog tima za mečeve sa Moldavijom i Republikom Irskom u mundijalskim kvalifikacijama.

