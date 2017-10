Bambi o navijačima Partizana: Da li oni to stvarno pevaju „Đukiću, odlazi“?

„Sutra će doći Pera, pa će otići i doći Mika i tako ukrug, neće tako valjati ni Bambi“, kaže povratnik u Humsku

Partizan igra loše, navijači su nezadovoljni. Partizan pobeđuje, navijači su i dalje nezadovoljni. Kako god da se okrene, deo pristalica crno-belih nikako ne može da „svari“ poslednja izdanja ekipe, te je kao glavnog krivca za neubedljive partije označio Miroslava Đukića.

I to ne samo u komentarima po raznim forumima i društvenim mrežama, već i sa tribina. Tako je bilo minule nedelje, po okončanju susreta sa OFK Bačkom, a ista scena viđana je u sredu u Zemunu. Interesantno, oba meča Parni valjak je dobio po 3:1, ali se na njihovom koncu od dela publike čulo skanidranje:

„Đukiću, odlazi“.

Sam trener Partizana rekao je da je u pitanju grupica od pet ljudi i da on nije problematičan. A u zaštitnu nekadašnjeg selektora mlade i A reprezentacije Srbije stao je i jedan od najskusnjih u sadašnjem sastavu crno-belih, Zoran Tošić.

„To mi je čudno. Bio sam dugo u inostranstvu, Trebalo mi je vreme da se „prebacim“. Ovde je to normalno. Zapitam se da li su to stvarno navijači Partizana koji govore „Đukiću, odlazi“. Sad im ne valja Đukić, sutra će doći Pera, pa će otići i doći Mika i tako ukrug. Neće tako valjati ni Bambi“, priča povratnik na Topčidersko brdo, u razgovoru za Sportski žurnal.

Prema njegovim rečima razloga za neke velike rezove nema. Iako je i Bambiju jasno da ovaj Partizan još nije uhvatio zalet u skladu sa renomeom kluba i igračkim potencijalom.

„Trener radi svoj posao, u igri smo u Evropi, drugi na tabeli i ima još da se igra. Evidentno je da ne igramo sjajno, lepršavo, da dajemo golove iz ne znam kakvih šansi, da je to neka astronomska igra. Sačekajmo, ako to na kraju ne bude kako treba, snosićemo posledice. Svi“.

Za prvaka Srbije je najbitnije da do odlaska na narednu pauzu zabeleži sve tri pobede. Ključnom može da se ispostavi ona nad Skenderbegom, naredonog četvrtka u Ligi Evrope, ali za nju je potrebno podići nivo igre u odnosu na poslednje mečeva i toga su u Humskoj 1 svesni.

„Našom krivicom smo meč u Zemunu uveli u takvo drugo poluvreme. Nismo uspeli po onakvom terenu da dođemo do neke lepršave igre, ali opet smo pokazali karakter, i čim se ukazala šansa rešili smo utakmicu u svoju korist. Trebalo je da to završimo u prvom poluvremenu, koje je bilo dosta bolje. Tada smo imali pas igru, nepažnjom smo zakuvali utakmicu“, rekao je Zoran Tošić.

SAŠI ILIĆU UGOVOR NA PET GODINA! JA ĆU DA PLATIM

Na mečevima sa OFK Bačkom i Zemunom, u onim periodima utakmice kad Partizanu nije išlo, napred ga je povukao - Saša Ilić. Iako će pretposlednjeg dana decembra napuniti 40 godina, kapiten crno-belih izuzetno je poštovan kod saigrača.

Tako izgleda i u Bambijevim očima.

„Genijalno! Dao bih Saši ugovor još pet godina. Ja ću da mu dajem platu, samo da ostane“, kazuje za Žurnal Tošić.

