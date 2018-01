BARCELONA CITY

Klub koji će obeležiti fudbalske godine koje dolaze i njegovi ljudi iz senke

Kud god da krene ona ga prati u stopu, kao senka. Barselona. Nema šta, uspesi na Nou Kampu trenerski su definisali Pepa Gvardiolu pa često poređenje ovog kluba sa Mančester Sitijem u kojem trenutno zarađuje fudbalski lebac i te kako ima osnova po mnogim stvarima.

Konstantno se trudi Katalonac da objasni fenomen novog Mančester Sitija koji igra fantastično ove sezone, a bez obzira što još uvek nije osvojio nijedan važan trofej za godinu i po dana, već sada je jasno da je ovo sezona rađanja jednog novog velikog kluba koji bi zauvek mogao da promeni istoriju fudbala.

„Možemo da igramo tiki-taku u Engleskoj. Mnogi su tvrdili kako ne možemo da iskopiramo Barselonu na Ostrvu, ali su i te kako pogrešili. Pokazao sam da je to moguće i da to lepo izgleda na terenu“, konstatovao je Pep posle velike pobede na Old Trafordu protiv Mančester Junajteda od 2:1 pre nekoliko nedelja kada je njegov tim dominirao.

Ali nije da je samo klasično prepisana igra Barselone u krvotok sadašnjeg Mančester Sitija. Uz pomoć stotina milona funti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata iskopirano je mnogo toga više. Zapravo, kao da je neko celu Blaugranu odjednom prebacio u Englesku, a o čemu se radi, videćete u narednim redovima. Za početak da razjasnimo osnovne stvari.

TRI NAJVAŽNIJA SEGMENTA MANČESTER SITIJA

1. Stil fudbala

Otkako je stigao u Premijer ligu Gvardiola je uspostavio jasne trenerske postulate i prinicipe koje je u Barseloni proklamovao pionir totalnog fudbala Johan Krojf. Siti dominira u igri s loptom, surovo kao Barsa, a upotreba bekova visoko u napadu je taktika koju je Katalonac usavršio radeći tri sezone u Bajernu iz Minhena.

2. Stručni štab

Nije Pep jedini čovek koji radi u Mančester Sitiju, a da stiže iz Katalonije. Njegovi asistenti Domenek Torent i Rodolfo Borel pomagali su mu na Nou Kampu, kao i kondicioni trener Lorenco Bonaventura, zatim nutricionista Silvija Tremoleda, ali i šef analitičkog tima Karles Planšar. Čak je i pomoćni trener Mikel Arteta, koji nema prethodno trenersko iskustvo, pre nego što je došao kod Gvardiole, započeo igračku karijeru na Nou Kampu.

3. Hijerarhija i red

U Mančester Sitiju je i klupska struktura školovana u Kataloniji. Imaju direktora fudbala Čikija Begiristajna koji je bio tehnički direktor na Nou Kampu pre nego što je otišao u Englesku, dok je izvršni direktor Feran Sorijano takođe bio generalni menadžer u Barseloni pre nego što se 2012. preselio na Ostrvo.

Rekordna serija od 18 vezanih pobeda u Premijer ligi (22 meča bez poraza) znači mnogo više nego što to mnogi zamišljaju i nikako nije nešto što se Građanima sa Etihada desilo slučajno, a što mnogi spočitavaju Mančester Sitiju poslednjih meseci, koliko ona traje. Ona predstavlja potvrdu da samo treba slediti pravi put koji je u prošlosti dao konkretne rezultate.

Barselona, sa svim trofejima i načinom na koji su oni osvojeni, konstantna je zvezda vodilja Pepa Gvardiole i tako će biti dokle god Katalonac bude radio u Engleskoj. Nerezonski je očekivati bilo šta drugo ili da se njegova taktika/filozofija promeni, ali je važno istaći da ključ uspeha leži u pravilnoj implementaciji Pepovih pravila fudbala, koja kao da su malo zapuštena u poslednje vreme u samoj instituciji u kojoj su nastala (Barseloni).

“Siti igra fudbal u kome se vidi Barselonin DNK kod. To nije nikakvo iznenađenje, Pep nosi taj kod u sebi i samo ga je prebacio u Mančester. Fudbal koji Građani igraju je fenomenalan i on nije slučajnost. Rekordi i pobede nisu slučajnost, triple krune se ne osvjaju tek tako, one se osvajaju zato što je Gvardiola opsednut pobedama. Posvećen je, mrzi da gubi i taj osećaj se lako prenosi na fudbalere”, kaže legendarni vezista Barselone Ćavi Ernandez.

Katalonac je adaptirao u modernom fudbalu stare ideje Johana Krojfa iz 90-ih godina, učinio ih u jednu ruku i svojima i značajno unapredio, posebno tokom trogodišnjeg rada u Bajernu iz Minhena gde je upoznao i do tančina proučio čuveni “gegen pressing”. Čak i ako su principi fudbalske igre Mančester Sitija i Barselone slični, igra Građana na terenu ipak nije verna kopija katalonskog fudbala.

Umiranje u stotinama pasova i dalje postoji, naravno, ali ovogodišnji Siti kompletira mngo više tačnih dodavanja nego recimo prošologodišnji u prvoj sezoni Gvardiole na klupi Građana. Tu je takođe i konstantan presing, kada bekovi više igraju u veznom redu, a tradicionalna igra s krila u kojoj se posebno ističu Sane, Sterling i rezervista Bernardo Silva, čini da nas ovaj Mančester Siti više podseća na Bajern nego na Barselonu.

Oni nikako ne staju tokom 90 minuta, a sa golmanom Edersonom u timu koji je tokom utakmica uglavnom sam na svojoj polovini i često istrčava van šesnaesterca, kao i sa predobrim pasovima i šutevima belgijskog čarobnjaka Kevina De Brujnea, Građani umešno lome nemoćne odbrane svojih rivala.

“Pepove ekipe pobeđuju timski, ali čak i takvim timovima potrebno je da imaju jednog čoveka na kojeg uvek mogu da se oslone kada im ne ide. U Barseloni je to Leo Mesi, a njegov Mančester Siti ima Kevina De Brujnea. Svaki put kada ima loptu u nogama imate osećaj da će napraviti neki poseban potez. Ne možete svaku utakmicu da dobijete sa 3:0 ili 4:0, i baš u takvoj prilici treba vam fudbaler njegovih kvaliteta”, smatra Ćavi.

Gvardiola je za to vreme miran pored klupe. Zna da je napravio dobar posao i za sebe i klub, a čak i kada mu zagusti (ruku na srce retko) u svakom trenutku ima veliku pomoć od strane prvog asistenta Domeneka Torenta, sa kojim sarađuje još iz perioda kada je trenirao Barselonu B, ali i trenera Rodolfa Borela koji mu je takođe dugo pomagao na Nou Kampu.

Kondicioni trener Lorenco Bonaventura bio je Barselonin duhovni guru nekoliko godina, i upravo ga je Pep doveo na Nou Kamp 2008. godine, a sa njima je radio i sada glavni mozak analitičkog tima Mančester Sitija Karles Planšar, za koga kažu da drži sve moguće podatke o timu, ali i njegovim rivalima u svojoj glavi. Jedini “uljez”, da kažemo, je menadžer prvog tima Mark Boišasa koji je pre Sitija radio u sestrinskom klubu Đironi, ali je i on Katalonac pa se ubraja u Gvardiolinu “sektu”.

Na svakom koraku u prostorijama i trening kampu Mančester Sitija oseća se duh Barselone. Uostalom, u upravljačkom menadžmentu nalaze se dvojica nekadašnjih Barsinih admirala, koji su marketinški i rezultatski potpuno digli Katalonce na top nivo u svoje vreme. Čiki Begiristajn bio je tehnički direktor na Nou Kampu pre nego što ga je premijerligaš zaposlio 2012. godine u sklopu velike reorganizacije menadžmenta.

Begiristajn je sada glavni operativac zadužen za angažovanja novih fudbalera i zaposlen je kao direktor fudbala, a zanimljiivo je da radi na nešto nižoj funkciji u odnosu na izvršnog direktora kluba Ferana Sorijana koji je, pre nego što se preselio u Englesku, bio generalni menadžer Barselone. Dolazak njih dvojice bio je dobra priprema terena za angažovanje Pepa Gvardiole za koga kažu da uživa veliko poverenje prebogatih vlasnika Građana.

Jednostavno, Pep Gvardiola nije samo običan trener, on je i čovek koji je sve i svja u Barseloni i koji se dosta pita i odlučuje. Kada je trebalo oterati prošlog leta Nasrija, Kolarova, Nolita, Hesusa Navasa i ostale skupe zvezde niko mu u klubu A nije zucnuo. Jednostavno, plaše se da ga ne naljute, a Katalonac ima poseban ego i izuzetno voli da se pravi važan. Uostalom, setite se kako je u svakom timu umeo da od zvezde tima napravi rivala koji je kasnije dobio otkaz (Zlatan, Eto…), a narednog leta ista “zahvalnica” čeka i Kuna Aguera. Videćete…

A za tvrdnju koliko je Pep moćan neka slobodno posvedoči i sledeći primer - Mančester Siti je na insisitranje svog trenera potpisao u leto 2016. sponzorski ugovor sa jednom katalonskom modnom markom. Razlog - blizak je prijatelj sa dvojicom vlasnika, a sigurno je dobio od njih i masnu proviziju za uslugu da im “tutne” u džep arapske dolare. Nije ni on mutav.

Ali, da se vratimo na struku. Kondicioni trener Bonaventura - čovek koji je potpuno uneo revoluciju u fizičku pripremu fudbalera Barselone - na svakoj utakmici lično zagreva Sterlinga, Sanea i kompaniju. Malo fitnes trenera u Engleskoj to radi, uglavnom se taj posao prepušta mlađim trenerima, ali Italijan ima druge metode. Takođe, on je i blizak prijatelj trenera Mikela Artete, poznatog premijerligaškog fudbalera, sa kojim često zajedno putuje do posla i nazad. Bliski su, ali koliko još se ne zna…

Ništa se u Mančester Sitiju ne prepušta slučaju, a kada je recimo trening i fudbaleri igraju na skraćenom terenu s loptom na dva gola, čak preko 20 članova stručnog štaba to posmtaraju istovremeno. Snimaju se potezi i postavljanja, rade analize, postavljaju taktike.

Takođe, u Gvardiolinom fudbalskom poretku značajno i ključno mesto ima i jedna dama. To je nutricionista Silvija Tremoleda, naravno takođe bivši službenik Barselone i žena koja je dosta pomogla Leu Mesiju na početku karijere. Silvija osmišljava jela koja fudbaleri Sitija (obavezno) doručkuju i ručaju u trening-kampu tokom nedelje. Takođe, fudbaleri Građana posle utakmice imaju obavezno okupljanje na zajedničkom ručku/večeri na samom stadionu, drže se svi zajedno kao jedna celina, a da sve bude na svom mestu stara se i Manel Estiarte.

Smatraju ga špijunom, ali svaki uspešan fudbalski klub mora da ima jednu takvu “njušku” koja se mota okolo. Estiarte je Pepov čovek iz senke, a za razliku od Bajerna i Barselone koji su to odbili, Mančester Siti je uslišio i taj zahtev svog trenera i izmislio mu radno mesto “šefa za podršku fudbalerima i protokol”, koju obavlja zajedno sa Davidom Kintanom, inače bliskim prijateljem prvotimca Davida Silve.

Estiarte - oči i uši stručnog štaba, čovek je koji je izuzetno poštovan među igračima i koji ima zadatak da zadovolji svaku njihovu potrebu. Fudbaleri Mančester Sitija ga obožavaju, a tokom prijateljske utakmice u Rejkjaviku prošlog leta Pablo Zabaleta iz Vest Hema izgrlio ga je i izljubio kao najrođenijeg. U poslednjim minutima utakmica videćete ga kako iz lože trči ka terenu, a često ga možete videti i u kadru kako slavi sa fudbalerima Građana. Kada Siti bude učinio finalni korak i bude počeo da osvaja trofeje, nemajte sumnju, Estiarte će biti jedan od ključnih i najzaslužnijih ljudi.

Dakle, nije Mančester Siti samo fudbal i besprekorna taktika. Pep Gvardiola u Engleskoj ima znatno više para, kao i nove trikove, mnogo prepredenije od onih koje je koristio dok je radio u Kataloniji i Minhenu i naravno najjači adut - stare asistente još uvek spremne da mu pomognu da učni Mančester Siti velikim svetskim klubom.

SITIJEVA ŠPANSKA ARMADA

Pep Gvardiola (trener) - jedan od najboljih stručnjaka na svetu koji se pre Mančester Sitija proslavio radeći u Barseloni i Bajernu

Domenek Torent (pomoćik) - radio je sa Gvardiolom od samog početka njegove trenerske karijere u Barseloni B i jedan je od Pepovih najpouzdanijih poručnika

Mikel Arteta (pomoćnik) - igračku karijeru je započeo u Barseloni pre nego što je 11 godina proveo u Premijer ligi u Evertonu i Arsenalu

Rodolfo Borel (pomoćnik) - zaslužan za fudbalski razvoj Lea Mesija i Seska Fabregasa dok je radio u Barseloni. Dao otkaz u Liverpulu kako bi se priključio Gvardioli

Karles Planšar (šef analitičkog tima) - Bivši službenik Barselone zadužen za analizu protivnika i pravljenje plana kako ih pobediti

Mark Boišasa (tim menadžer prvog tima) - prethodno radio u Sitijevoj filijali Đironi

Lorenco Bonaventura (kondicioni trener) - angažovan od strane Gvardiole 2008. i zaslužan za revoluciju u fitnes pripremljenosti fudbalera Barselone

Ćabijer Mansisidor (trener golmana) - dugogodišnji saradnik Manuela Pelegrinija u Real Madridu i Malagi pre nego što je došao u Mančester Siti

Silvija Tremoleda (nutricionista) - nekadašnji radnik Barselone koji sada osmišljava jelovnik fudbalerima Mančester Sitija

Manel Estiarte (šef protokola i podrške fudbalerima) - zajedno sa Davidom Kintanom čine oči i uši stručnog štaba i snabdevaju igrače

Čiki Begiristajn (direktor fudbala) - bivši tehnički direktor Barse stigao je u Siti 2012. godine u sklopu rekonstrukcije menadžmenta. Zadužen je za dovođenje igrača

Feran Sorijano (izvršni direktor) - nekadašnji generalni menadžer Barselone koji je prešao u Mančester Siti 2012.

