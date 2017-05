Barkli dobio ultimatum: Neću da te čekam do avgusta, imaš još sedam dana!

Evertonu prekipelo da ubeđuje mladog vezistu i projektovanog kapitena...

Everton je izgubio strpljenje, ne želi više da čeka Rosa Barklija! Na današnjoj konferenciji za medije menadžer Karamela Ronald Kuman javno je poručio mladom vezisti da ima rok još sedam dana da odluči da li odlazi ili potpisuje novi ugovor.

Barkli je jedan od najtalentovanijih engleskih fudbalera, dete je sa Gudisona i klub želi da ga zadrži uz značajno povećanje plate - njegova trenutna primanja su svega 47.000 evra na nedeljnom nivou, što je oko 2.250.000 godišnje - ali svoje prste u ovu priču upleli su i spoljni faktori.

Znajući da mu ugovor ističe narednog leta i da Everton nema mnogo izbora, po znatno nižoj ceni od objektivne do Barklija žele da dođu Totenhem i Arsenal. Kumana ta priča previše ne intersuje i on je danas stavio do znanja svom pulenu da ga neće dugo čekati.

"Ros ima nedelju dana da preseče! Upravni odbor je dugo radio na tome da ga ubedi da ostane i on sada mora da odluči", kazao je holandski stručnjak.

On je čak u neku ruku postavio ultimatum 23-godišnjem reprezentativcu...

"Neću da ga čekam do avgusta! Potreban mi je odgovor. Ili ostaje ili ćemo da kupujemo igrača na njegovoj poziciji. Ja volim da radim sa zadovoljnim igračima, koji je žele da igraju za moj tim", podvukao je na kraju izlaganja Kuman.

(foto: Action Images)