Barklijev transfer u Čelsi propao zato što je Konte ugasio telefon?

Ima dugačak jezik, uma da se pravi preterano pametan čak i kada govori o stvarima o kojima nema pojma, ali ovaj put ne bismo tek tako otpisali reči Džoija Bartona. Ipak je fudbaler, prilično iskusan, a poznat po tome što ne ume da drži jezik za zubima. Ovaj put se izlanuo o propalom transferu Rosa Barklija iz Evertona u Čelsi. Tvrdi da je razlog tome taj što je trener Plavaca Antonio Konte ugasio telefon?

Podsetimo, većinski vlasnik Evertona Farhad Moširi je javno rekao da su Karamele prihvatile ponudu od 35.000.000 funti za Barklija, te da je sam igrač prošao preglede u Londonu. Ostrvski mediji su se nadovezali tvrdnjom da je 23-godišnji fudbaler jednostavno pobegao posle toga.

Vezista Evertona negira da je do pregleda i došlo, ali nije tajna da je celo leto pokušavao da isforsira selidbu na Stamford zbog čega nije ni prihvatio novi ugovor na Gudisonu, vredan 100.000 funti nedeljno.

Otkud sad to? Barton ima objašnjenje.

"Čuo sam baš zanimljivu priču o tome. Naime, kada su Barklijevi zastupnici pokušali da kontaktiraju Kontea njegov telefon je bio ugašen. Barkli je samo hteo da pita gde će da igra i tako to. Ali Konte je ugasio telefon, pa se Barkli uplašio i nije potpisao. Pomislio je: ‘Dobro, ako trener neće da mi se javi očigledno me ne želi’. Zato se vratio u Everton", rekao je Barkli za engleski Talk Sport.

Zvuči pomalo banalno, ali ako imamo u vidu da se Konte već nekoliko puta sukobljavao sa Marinom Granovskajom, desnom rukom gazde Romana Abramoviča, baš zbog toga što skoro da nije imao pravo glasa prilikom transfera, možda ova priča i nije tako nemoguća.

Barkli sada čeka januar. Čelsi i Totenhem se i dalje pominju.

