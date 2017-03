BARSA = FUDBAL! Utakmica koja će živeti vekovima

Barselona - PSŽ 6:1!

Ako je neko imao moralno pravo da se nada da će nadoknaditi četiri gola razlike u Ligi šampiona onda je to ekipa Barselone. Ako neko ima kvalitet i fudbalski mentalitet da to čudo i priredi, onda je to Barselona. A ako je neko zaslužio etiketu večitog gubitnika Lige šampiona, onda je to PSŽ.

Večeras je Barselona ispisala jednu od najlepših stranica u istoriji fudbala, napravila najveći preokret ikada viđen u modernom fudbalu i sa epohalnih 6:1 poništila onih 0:4 sa Parka prinčeva. Poslala je PSŽ na smetljište gubitnika i lansirala sebe u status prvog favorita Lige šampiona i najboljeg tima u Evropi. Ide u četvrtfinale gde će svi gledati da joj se ne nađu na putu jer ovu aždaju je sada jako teško zaustaviti...

Uradila je sve što je mogla, prošetala je Pari Sen Žermen kroz katakombe strave i užasa na Kamp Nou, dala mu kratku nadu, a onda ga brutalno sahranila golom Serđija Roberta u 95. minutu za eksploziju oduševljenja u Kataloniji, Španiji, širom Evrope i širom sveta. Uz, mora se priznati, dva sumnjiva penala koji su joj doneli dva od četiri gola.

Barselona je pobedila Pari Sen Žermen sa 6:1 uz tri gola u poslednjih sedam minuta kada je izgedalo da je ona Kavanijeva lepotica od gola bila pečat na smrtnu presudu potpisanu pre tri nedelje u Parizu.

PSŽ prvih sat vremena i poslednjih 15 minuta nije znao gde mu je glava. Samo na trenutak se setio kakvim kvalitetom raspolaže. Tek na momenat se otreznio i shvatio da nije slučajno demolirao Katalonce u Parizu. Ali PSŽ je izdao fudbal, a Unaj Emeri je na bolan način saznao da (još) nije kalibar koji garantuje ušati pehar.

Barseloni pre svega treba odati prizanje što nije izdala fudbal. Što nije izdala sebe i sve ono što su zidali i gradili Krojf, Gvardiola, a ovih godina previše osporavani Luis Enrike koji sada ide kao Pep u poslednji marš pobednika. Nije izdala svoju filozofiju i svoje navijače. U nemoguću misiju je ušla onako kako ulaze veliki timovi. Sa verom u sebe i svoj teren na kojem ništa nije nemoguće.

Luis Enrike je uradio što je do njega. Izveo je najofanzivniju moguću formaciju, naredio juriš i potpalio vatru u Kataloniju. Kolega sa druge strane Unaj Emeri je pukao pod pritiskom i ostavio Di Mariju na klupi što se pokazalo kao mnogo loša procena.

Šou je počeo u trećem minutu. Markinjos, Verati i Trap su poklonili gol Suarezu početničkim reakcijama. Barsa je namirisala krv uplašenih i počela da ujeda sa svih strana. Pretili su Mesi, Suarez, Nejmar, dva puta su Katalonci tražili penal, jednom Parižani, štoperi Barse su bili plemejkeri, igralo se samo na polovini gostiju, viđena je ultraofanziva.

Tako je došao i drugi gol koji je stvari podigao na viši nivo. Trenutak genijalnosti Inijeste i novi poklon Kurzave za 2:0 i adrenalinsku injekciju pred odlazak na poluvreme.

Tek što je počelo drugo poluvreme, Barsa je zakoračila jednu nogom u aleju besmrtnih kada je sumnjiv penal Mesi pretvorio u 3:0. Zakoračila, ali ne i ušla. Uspaničeni Emeri je uveo Di Mariju, a Kavani prelepom "dropkom" udahnuo život gostima.

Manje od pola sata do kraja su Barseloni bila potrebna tri gola.

Nemoguće? Za sve druge, osim za Barselonu! Samo što to PSŽ nije shvatao...

Nejmar je odlučio da nije kraj!

Iz slobodnjaka u 88. minutu povampirio duhove na Kamp Nou. Potom ih je iz penala (opet sumnjivo, tragilni Markinjos) oslobodio iz boce, a onda je u 95. minutu pronašao Roberta na petercu i postao junak utakmice koja će se pamtiti vekovima.

Barselona je pokazala da je gospodar fudbala u svetu. Da jedino ona može da radi neke stvari koje drugi ne mogu. A taj "brazilski padavičar" kako ga neki etiketiraju je večeras zakoračio među velikane ovog sporta. Njegovih deset minuta će se pamtiti večno..