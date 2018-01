Barsa i Kutinjo - bliže nego ikad! Kvota - 1,40!

Brazilac će biti drugi najplaćeniji igrač u timu, Liverpul pokušava da izvuče što više para

Filipe Kutinjo više neće igrati za Liverpul. To je rekao svima u klubu. Priča o povredi prepona je samo izgovor za široke narodne mase i štit za imidž kluba velike tradicije. Brazilac je jasno stavio do znanja svima na Enfildu da se ove zime seli u Barselonu.

Prošlog leta je takođe kao zapeta puška čekao transfer na Kamp Nou, nije želeo da igra, na kraju je ostao jer Liverpul nije popustio pod pritiscima Barse. Ali ovoga puta je situacija još jasnija. Kutinjo će stupiti u štrajk i podneti zvaničan zahtev za transfer ako Liverpul ne smekša stav.

Iz Katalonije stižu vesti da je Kutinjo bliži nego ikad prelasku na Kamp Nou i da se realizacija najvećeg transfera u istoriji Barselona očekuje do kraja nedelje. Samo još da Liverpul uzađe za prihvatljivim zahtevom oko visine obeštećenja.

FILIPE KUTINJO PRELAZI U BARSELONU - 1,40

Barsa nudi 110.000.000 evra fiksno plus 40.000.000 evra kroz bonuse kojisu ostvarivi i nisu nerealni kao naprimer da se računa osvajanje Zlatne lopte. Ostrvski mediji javljaju da bi Liverpul najradije da odmah dobije 130.000.000 funti (146.000.000) bez bonusa, ali i da su na Enfildu svesni da je to malo realna opcija. Prošlog leta je Barsina treća, i najviša ponuda iznosila 90.000.000 evra fiksno plus 40.000.000 kroz bonuse. Sada je španski klub opet digao ponudu, ali i poručio da je to maksimum i da više od toga ne žele da ponude.

FILIPE KUTINJO OSTAJE U LIVERPULU - 2,80

Predsednik Bertomeu želi da se stvar ubrza jer je pod pritiskom igrača, njegove porodice i savetnika. Bertomeu smatra da je Barsa dužnik prema Kutinju da uradi sve što je u njenoj mogućnosti zbog stava koji je igrač pokazao od letos do sada. Takođe, Bertomeu trpi i pritisak iz svlačionice da dovede Kutinja. Pregovore je malo usporio gaf koji je napravila američka kompanija Najki kada je u ponudu dresova na internetu uvrstila i Kutinjov iz Barselone, pa je to sve povukla i obrisala. To je naljutilo Liverpulovog temperamentnog direktora Majkla Edavrdsa, koji treba da smekša američke vlasnike da prihvate Barsinu ponudu. Ipak, iz Bostona bi uskoro trebalo da stigne zeleno svetlo i da se skine i poslednja prepreka za Kutinjov transfer u Barselonu…

Barsa se sa igračem odavno dogovorila. Kutinjo će potpisati petogodišnji ugovor vredan 14.000.000 evra po sezoni čime će postati drugi najplaćenijih igrač u klubu, iza Mesija, a zauzeće prvo mesto na listi najskupljih pojačanja u istoriji kluba.