Barsa napada, Klop brani: Ne dam Kutinja, otkupna klauzula je 400.000.000 evra!

Nemac izuzetno rešen da sačuva Brazilca u Liverpulu

Barselona napada, Jirgen Klop brani Filipea Kutinja. Katalonski mediji preneli su da je Barsa napravila dogovor sa igračem, ali da Liverpul zateže oko novca. Ipak, Nemac je izašao i jasno rekao da Redsi ne žele da prodaju ovog sjajnog fudbalera.

Klop je dodao da će se Redsi odupreti svim pokušajima Blaugrane da dođe do potpisa ovog fudbalera.

Stigao je i malo da se našali.

"Kada je potpisao novi ugovor?", zapitao se Klop, a kada su ga "podsetili" da je to bilo u januaru, on je dodao "Sa otkupnom klauzulom od 400.000.000 evra", rekao je kroz osmeh Nemac.

I podvlači da Liverpul nema nameru da proda Kutinja. Ali govorio je i o tome kako izgledaju planovi za transfer pijacu koja nas čeka ovoga leta.

"Apsolutno ne postoje planovi da ga prodamo. Naši vlasnici kažu da postoji prilika da ne prodamo nikoga ako to ne želimo. To znači da možemo da dovedemo druge igrače i to je dobra situacija za nas. Imamo stabilnu postavu sa dobrom bazom. Želimo da dovedemo malo sveže krvi. A niko nas neće napustiti ako mi tome ne damo saglasnost. Tako da sam opušten kada je to u pitanju", rekao je Klop.

Na kraju, još jedna informacija iz Liverpula - Sadio Mane se oporavlja od operacije i engleskim medijima rekao je da očekuje da će još malo početi da trči i da će biti spreman za početak utakmica Liverpula u predsezoni.

