Barsa plaća 12.000.000 da ispravi grešku zvanu Deulofeu, Pjanić plan B za Veratija

Žan Mišel Seri sve bliži Romi

Marko Verati je navodno već saopštio čelnicima Pari Sen Žermena da je nameran da ide u Barselonu, ali Katalonci ne smeju da miruju dok ne dobiju i definitivno DA od obe strane, pa se nastavlja potraga za centralnim veznim koji bi doneo Barseloni ono što Andre Gomeš nije. Ali nije to ni jedina tema na stadionu “Kamp Nou“, s obzirom da se traži i igrač koji će povremeno dozvoljavati Lionelu Mesiju da odmori, pa se u tom kontekstu već nekoliko meseci govori i o odbeglom sinu Đeraru Deulofeuu. Koji se sada navodno vraća kući.

Doduše, vest su objavili ostrvski listovi, prvi je to učinio ugledni Tajms, ali ne treba zaboraviti da je Deulofeu i dalje pod ugovorom sa Evertonom koji ga je 2015. i odveo iz Barse za obešećenje od 5.000.000 evra. Sada će dobiti više, Tajms navodi sumu od 12.000.000 evra. Ronald Kuman ga svakako ne vidi u planovima, a ugovor sa Karamelama mu ističe na leto 2018, pa je logično očekivati da sada ode.

Mada, i Deulofeu se pita, a on za sada nije bio baš rad da pristane na klupu što bi u Barsi de fakto bio slučaj. Opet, kako Mesi ne postaje sve mlađi za očekivati je da bi ovaj put Deulofeu i dobrio određenu minutažu.

Mnogo više bi ipak trebalo da igra Marko Verati. Ako stigne. A i ako to ne bude on Blaugrana će morati nekog da dovede. Nicin Žan Mišel Seri se najviše pominjao kao alternativa, ali je on navodno na pragu selidbe u Romu za obeštećenje u visini od 40.000.000 evra. Stoga je sportski direktor Barse Robert Fernandez zaokružio ime Miralema Pjanića, mada je veliko pitanje koliko je taj transfer izvodljiv.

Jer Pjanić je tek prošlog leta stigao u Torino i kao jedna od najvećih zvezda. Fernandezov prethodnik Čiki Begiristajn imao ga je u vidu još dok je igrao za Olimpik u kome su ga videli kao naslednika Žuninja Pernambukana. Tada je bilo prerano za Barselonu. Ali sada bi moglo da se desi. Ili bar tako misle Katalonci. Juventus verovatno ima drugačije viđenjec ele situacije. Platio ga je 38.000.000 evra, da mu platu od 5.000.000 godišnje i teško da bi torinska Stara dama već sada pristala na rastanak.

(FOTO: Action Images)