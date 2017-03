Barsa završila snimanje i sprema pare: A) Marko Verati, B) Nemanja Matić i šest hitova evropskog fudbala

Osam kandidata za jedno mesto u Drim timu

Šta god Barselona da uradi ove sezone - pa čak i da osvoji tripeltu - narednog leta će biti promena na Kamp Nou. Počevši od trenera jer Luis Enrike sigurno odlazi, a onda i u igračkom kadru. Od pojačanja, očekuje se da Katalonci dovedu pojačanja na bekovskim pozicijama, ali i jednog igrača top klase u veznom redu.

Upravo ta pozicija u veznom redu je prioriet katalonskog giganta. Prošlog leta su mislili da su završili taj posao kada su Realu ispred nosa oteli Andrea Gomeša, ali se Portugalac ispostavio kao promašaj i jedan je od najčešće kritikovanih igrača. Plaćen je mnogo, pa će dobiti i kredit za sledeću sezonu, ali će konkurencija biti još jača jer Barsa sigurno kupuje pojačanje u veznom redu. Pogotovo ako ode Arda Turan kao što se najavljuje jer ima ogromnu ponudu iz Kine.

Katalonski sportski dnevnik Mundo Deportivo je danas objavio priču o Barseloninoj potrazi za vezistom vrhunske klase. Lokalni dnevnik je po običaju dobro upoznat u planove kluba i njihove informacije treba uzeti za ozbiljno.

Mundo piše da Barselona trenutno ima čak osmoricu kandidata za pojačanje u veznom redu, a jedan od njih je Nemanja Matić. Naravno, tek je mart i zato je u pitanju širi spisak kandidata koji će do leta biti sužen na dva ili tri imena.

Bez ikakve dileme, prva opcija je Marko Verati. Katalonci su prosto zaljubljeni u ovog igrača kojeg su lokalni heroji Ćavi i Inijesta etikteirali kao njihovog naslednika. Verati je donedavno bio srećan u Pari Sen Žermenu, ali sve se promenilo posle debakla u revanšu protiv Barselone. Često je na meti kritika u Gradu svetlosti i prekipelo mu je. Pogotovo što je označen kao jedan od krivaca za eliminaciju. Njegov menadžer je posle utakmice izjavio da će Marko vrlo oprezno razmisliti o nastavku karijere jer mu je preko glave neutemeljenih kritika u Parizu.

On je ranije isticao da je Barsa jedini klub u koji bi otišao iz Pariza, ali čak i ako je želja obostrana, to je teška operacija. Verati ima ugovor do 2021. godine, vlasnici kluba ga vide kao igrača oko kojeg se gradi tim i ne žele da ga puste. Minimalna cena je 70.000.000 evra što je čak i za Barselonu suma oko koje treba dobro razmisliti. Otežavajuća okolnost je što o dovođenju Veratija sanja i konkurencija poput Čelsija, Bajerna, Reala i Juventusa.

U tom slučaju, Barsa prelazi na plan B koji sadrži i ime Nemanje Matića.

Srpski internacionalac iz Čelsija, zatim Julijan Vajgl, Bernardo Silva, Maksim Lopez, Korentin Toliso, Lukas Tusar i Juri Tilemans.

Gpore pobrojani su razlitiči profili igrača, ali svi imaju plejmejkerske sposobnosti što je najbitnije. Matića je nedavno na Stamford Bridžu lično gledao Barsin direktor Robert Fernandez. Srbin je jedan od najboljih igrača Čelsija i čovek od poverenja Antonija Kontea. Zbog toga u Londonu žure sa pregovorima o novom ugovoru kojim bi blindirali Matića.

Julijan Vajgl je bliži ulozi koju ima Buskets, ali u Kataloniji veruju da bi mogli da mu promene poziciju i pomere ga napred u veznom redu. On je i velika želja Pepa Gvardiole u Mančester Sitiju, trenutno je jedan od najpoželjnijih igrača u Evropi i Borusija će biti pod ogromnim pritiskom da ga zadrži.

Korentin Toliso iz Liona će narednog leta biti jedna od zvezda prelaznog roka. Njega već duže vreme juri Juventus, a Lion traži 40.000.000 evra za sjajnog vezistu. Njegov saigrač Lukas Tusar je jedno od otkrića sezone. Ima samo 19 godina i prošlog leta je bio kapiten francuske generacije sa Kilijanom Mbapeom i Žan Kevinom Ogustanom koja je osvojila titulu prvaka Evrope u uzrastu do 19 godina. Mančester Junajted je već bacio oko na njega i spremio ponudu od 5.000.000 evra, a Lion je počeo pregovore o produžetku ugovora kojim bi vrtoglavo digao Tuzarovu otkupnu cenu.

Da je Barsa poludela za francuskim tržištem govore i imena narednih želja. Bernardo Silva je hit sezone u Monaku i evropskom fudbalu. Fenomenalna portugalska desetka je igrač koji će u budućnosti biti jedna od zvezda evropskog fudbala. Ali problem je što mu je cena već skočila na 60.000.000 evra i što ga žele i velikani poput Mančester Junajteda i Čelsija. Barsa će se ozbiljno namučiti da ga dobije, ali u njemu dobija i igrača za narednu decenije...

Spisak francuski želja Barselone se završava sa još jednim tinejdžerom - Maksimom Lopezom iz Olimpik Marselja. Momak kojeg porede sa Zidanom je nedavno potvrdio da je odbio Liverpul iako ga je čak i Stiven Džerard lično zvao da se preseli na Enfild.

„Njegove partije oduzimaju dah. Pogotovo ako se zna koliko godina ima. On je prirodan talenat. Ne samo da mnogo trči, već i kreira igru i čini saigrače boljima. Posebno je impresivan njegov karakter koji pokazuje na terenu“, rekao je Zidan nedavno o Lopezu, što znači da i Real snima situaciju oko mladog asa Marselja.

Na kraju, možda i najrealnija i najlakša meta Barselone je Juri Tilemans. Pojavio se kao čudo od detata u Anderlehtu, napredovao koliko je mogao i prerastao je belgijski fudbal. Ima sve što je potrebno da bi se uklopio u Barsin stil igre. Konkurencija Barsi su Everton, Arsenal i Totenhem.

Neko od pomenutih bi sledećeg leta trebalo da zaduži opremu Barselone. Trenutno su svi u igri, ali nastavak sezone će doneti raspleti i neke od njih izbaciti iz kruga kandidata za članstvo u Drim timu iz Katalonije.

