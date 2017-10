Barsin vrh sprema teren - misija „Grizman 2018“ koštaće 200.000.000 evra!

Katalonski velikan narednog leta kreće u realizaciju još jednog devetocifrenog transfera

Prošlog leta Barselona se džentlmenski povukla iz trke za potpis Antoana Grizmana zbog Atletikove suspenzije, narednog jula neće biti nikakvih ustupaka! Barselonina vrhuška donela je jednoglasnu odluku da sledeće godine otpočne misiju „Grizman 2018“ i tako overi novi devetocifreni transfer na fudbalskoj pijaci!

Ovu vest donosi kategorično dobro obavešteni Mundo deportivo pod vinjetom „ekskluzivno“, gde se ističe da je pao dogovor među vodećim ljudima tima - generalnog menadžera Hozea Pepa Segure, sportskog direktora Roberta Fernandeza i trenera Ernesta Valverdea.

Koplja su se lomila između Atletikove udarne igle i Juventusovog bisera Paula Dibale, ali je na kraju izbor ipak pao na Grizmana pošto je procenjeno da Barseloni nije potreban još jedan igrač sličnih kvaliteta i filozofije kao što je Lionel Mesi. A Grizman je viđen kao idealan parnjak Mesiju.

Navodno, Grizman je već upoznat sa tim da će Barselona krenuti u ofanzivu narednog leta. Njegov agent poznat je kao čovek koji godinama unazad održava dobre odnose sa ljudima u Barsi.

Ukoliko do transfera dođe Atletiko bi mogao da izvuče obeštećenje od blizu 200.000.000 evra! Kako je otkriveno Grizman u sadašnjem ugovoru ima otkupnu klauzulu vrednu ravno 200.000.000 evra i trajaće sve do 1. jula naredne godine. Ova klauzula ubačena je onog trenutka kada je Mančester junajted pokazao ogromno interesovanje za Grizmana, a namera Atletikove uprave bila je da otera emisare sa Old Traforda. Zadatak je uspešno ispunjen, ali ugledni katalonski list tvrdi da bi Atletiko vrlo lako mogao da izvuče identičnu sumu narednog leta od Barselone.

Ono što je velika Barsina prednost u odnosu na sve ostale potencijalne kupce jeste ta što se Grizman oseća najbolje u Primeri i navodno nema želju da odlazi iz Španije. Još jedna bitna dopuna ovoj tezi je da je njegova supruga Erika Koperena takođe sa Pirinejskog poluostrva.

Dobri odnosi dva kluba, ali i želja francuskog golgetera za uspehom i osvajanjem pehara mogla bi na kraju da bude presudna i on bi mogao da bude ključan faktor u potencijalnom overavanju posla.

(FOTO: Action images)