Barsine nade umiru, tata Nejmar poništio Mesija i Suareza: PSŽ će platiti 630.000.000 evra!

Pari Sen Žermen neće morati da plati porez, novi zakoni mu idu na ruku, a našao je način da zaobiđe i finansijski fer-pej

Pokušava Barselona pritiscima na Nejmara sa svih strana, ali kako vreme prolazi, on je sve bliži transferu u Pari Sen Žermen. Optimizam da će saigrači uspeti da nagovore Nejmara na ostanak u Kataloniji nije dugo trajao. Opet se pojavila najveća prepreka - Nejmar senior.

Posle razgovora sa predsednikom Bertomeuom, gotovo celom upravom kluba, skautom koji ga je ubedio da potpiše za Barsu i na kraju saigračima, Nejmar je korak bliže Parizu. Poslednja nada Barselone je bila da će Leo Mesi i Luis Suarez uspeti da ubede Nejmara na ostanak. Oni su razgovorali sa njim, rekli mu da ne može da ih napusti sada, čak je Brazilac počeo da se koleba... Ali je posle toga Nejmar pričao sa ocem koji ga je još jednom ubedio da je prelazak u PSŽ najbolja opcija.

Barsino rukovodstvo se posle meča sa Juventusom sastalo sa Nejmarom Seniorom koji im je preneo stav Nejmara i porodice da igrač želi u PSŽ koji će aktivirati otkupnu klauzulu. Za večeras je zakazan još jedan sastanak između Nejmara Seniora i najuticajnijeg klupskog pregovarača Raula Sanljehija, ali šanse da se će se nešto promeniti su sve manje. Inače, Nejamrovi advokati Gustavo Šisto i Altamiro Bezera su doputovali u Barselonu i samo čekaju zeleno svetlo da počnu sa realizacijom formalnosti u transferu.

Nejmar Senior se vodi finansijskim motivima, a njegov sin će u Pari Sen Žermenu imati status prve zvezde tima što u Barsi nije slučaj. Kada Nejmar i definitivno bude obavestio upravu katalonskog kluba da želi u PSŽ, očekuje se da iz Francuske stigne ponuda nikad viđena u istoriji fudbala.

PSŽ će platiti otkupnu klauzulu u visini od 222.000.000 evra i Barsa će morati da kapitulira. Sveci već uveliko rade na zatvaranju finansijske konstrukcije transfera koji će ih na kraju koštati astronomskih 630.000.000 evra.

Inače, koliko god to ludo zvučalo, PSŽ u slučaju plaćanja klauzule od 222.000.000 evra - uštedeti novac?!

Kako?

Po novom zakonu od prošlog leta, ne važi plaćanje poreza na dodatnu vrednost (VAT) i poreza na lični dohodak (IPRF) u slučaju plaćanja fiksne otkupne klauzule. Tako je PSŽ „uštedeo“ 46.620.000 evra za VAT i 106.560.000 za IPRF.

Pored otkupne klauzule, PSŽ će Nejmarovim zastupnicima platiti oko 40.000.000 evra bonusa za potpis. Taj novac će podeliti Nejmar Senior i ostali menadžeri koji imaju upletene prste u Nejmarovu karijeru.

U Barseloni su bili uvereni da su zaštićeni klauzulom u visini od 222.000.000 evra, jer bi njena aktivacija značila grubo kršenje finansijskog-fer pleja. Ali PSŽ je smislio način kako da zaobiđe i taj problem. Katarski find „Oryx Qatar Sports Investments“ u vlasništvu kraljevske porodice koja drži i PŠŽ će potpisati sponzorski ugovor sa klubom i Pari Sen Žermenom vredan oko 200.000.000 evra. Nejmar bi kao jedan od najpopularnijih sportista sveta promovisao Mondijal u Kataru 2022. godine čime bi pomenuti fond imao opravdanje za ogroman uloženi novac.

Na kraju sladi i potpisiavnje ugovora između samo Pari Sen Žermena i Nejmara. Sveci su obećali Brazilcu platu od 30.000.000 evra po sezoni tokom šestogodišnjeg ugovora. Tako bi se Brazilac izjednačio sa Mesijem na tronu najplaćenijhih igrača u Evropi. Porez od 75 odsto koji je u Francuskoj važio do 2012.do 2015 godine, više na važi. PSŽ će na Nejmarovu zaradu platiti porez od oko 50 odsto. Tačnije, Nejmarov ugovor će ih godišnje koštati 61.200.000 evra. Kad to pomnožite sa šest sezona, to je 367.000.000 evra bruto.

Plus klauzula, bonus za potpis i ceo posao će koštati oko 630.000.000 evra.

(FOTO: Action images)