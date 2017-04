Batak: Ne interesuju me priče da će Voša pustiti Zvezdu

“Na svakoj utakmici idemo na pobedu“, kaže Vošin šef struke

Prašina se digla sa onim snimkom koji je objavio Partizan uz tvrdnju da su čelnici Vojvodine pretili da će namerno pustiti Crvenu zvezdu da pobedi u predstojećem derbiju trećeg kola plej-ofa kako bi crno-beli ostali bez titule. Žestoko su odgovorili iz Novog Sada, u celu priču se uključila i Zvezda, ali su tim teškim rečima razbacivali ljudi iz kancelarija. Igrači i članovi stručnih štabova trude se da spuste lopte, pa tako i Vošin trener Radoslav Batak uverava da o nekakvom dogovoru ne treba trošiti ni reči.

“Za te priče niti znam, niti ih pratim, niti me je to ikada interesovalo ni kao fudbalera, ni kao čoveka. U životu, mogu da garantujem samo za sebe, a znam da niko od mojih igrača i članova stručnog štaba nijednog trenutka neće imati nedoumicu po tom pitanju. Na svakoj utakmici ići ćemo na to da pokušamo da pobedimo“, ističe Batak uoči nedeljnok okršaja (18 sati) na Topčiderskom brdu.

Ne preti Zvezdi, ali se nada bi uz dobar pristup - onakav kakav su njegovi igrači prikazali u Kuo meču sa Partizanom - Novosađani mogli do povoljnog rezultata. Zato ni ne želi da priča o tome u kojoj će formaciji igrati Lale.

“Formacija je samo osnovni raspored igrača na terenu. Meni je mnogo važnije da protiv Crvene zvezde, kao i protiv Partizana, pokažemo disciplinu u igri, kompaktnost i jaku sredinu terena. Ako tako bude, uveren sam da nećemo imati problema“.

Pritiska ima, ali samo na njemu, ne i na igračima. Oni samo treba da odigraju koliko znaju. A kako je Bataku kao igraču bilo u okršajima sa Zvezdom?

“Pamtim utakmicu u Beogradu, kada je rezultat bio 2:2, a baš je sadašnji član u našem stručnom štabu Milan Belić dao jedan gol na tom meču. Crvena zvezda je tad imala ozbiljnu ekipu koja je igrala Evropu, u kojoj su bili poznata imena kao što su Lerinc, Aćimović, Pjanović...“, priseća se Batak, koji je punih šest godina branio Vošine boje pre no što se otisnuo u inostranstvo.

