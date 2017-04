Batak novi trener Vojvodine

Nekadašnji fudbaler novosadskih crveno-belih biće predstavljen u utorak

Bivši fudbaler Vojvodine Radoslav Batak (39) u utorak će biti predstavljen kao novi šef stručnog štaba novosadskih crveno-belih.

Batak je rođen 15. avgusta 1977. godine u Novom Sadu, a tokom igračke karijere, nastupao je za ČSK Čelarevo, Mladost (Apatin), Vojvodinu, Vrbas, Dinamo (Moskva), Ankaru, Antaliju, Mogren i Tobol (Kazahstan), gde je krajem 2012. godine završio karijeru. Član Vojvodine bio je od 1997. do 2003. godine i za to vreme odigrao 74 utakmice i postigao dva gola. Bio je i član reprezentacije Crne Gore, za koju je od 2007. do 2011. zabeležio 25 nastupa i postigao jedan pogodak.

Po završetku igračke karijere, posvetio se trenerskom pozivu, a do sada je radio kao pomoćni trener u tajlandskim klubovima Buriram junajted i Sisaket.

Njegova zvanična promocija zakazana je za utorak tačno u podne u pres sali na zapadnoj tribini stadiona “Karađorđe”.

Podsetimo, Vojvodina je bez trenera ostala iznenada uoči meča protiv Partizana, pošto je Aleksandar Veselinović odlučio da se povuče sa te funkcije posle samo četiri utakmice na klupi crveno-belih iz Novog Sada.