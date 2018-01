Batalio fudbal s 27 pa sad gleda unazad: Tu se pare ne cene, trošio sam po 15.000 evra za veče, nisam znao koliko imam

"Uzmeš privatni avion da odeš na večeru i smatraš to normalnim"

Igrao je za Atletiko Madrid, a potom i za Borusiju Menhengladbah. Dešavaju se stravični bolovi u leđima, potom i operacija. Verovatno bi 99,99% fudbalera sačekalo da se oporave pa da nastave s karijerom, ali je Alvaro Domingez 2016. godine rekao - dosta! Fudbal me više neće videti.

Domingez je dao intervju za španski El Mundo u kom je govorio o životu profesionalnog fudbalera. Kako je tada gledao na sve, a kako gleda sada.

A glavna poruka je da fudbaleri nisu spremni za život posle fudbala i često ostaju nesnađeni i odu u bankrot.

"Profesionalni sportista ide iz života gde ne mora da brine da li nešto košta 1.000 evra više ili manje u život gde mu staje priliv novca. Prvi put mora da pravi dugoročne planove. Ako nisi imao dobru edukaciju ili porodicu koja zna kako i šta, nisi spreman za taj skok i dolaziš do trošenja ušteđevine. I onda ih potrošiš. I to pod pretpostavkom da ih već ranije nisi spiskao", rekao je Domingez.

Da li klubovi moraju da brinu o toj edukaciji igrača?

"Oni moraju da brinu o mnogo drugih stvari. To je posao menadžera. Ali 99% njih to ne radi".

Kakav je odnos igrača sa finansijskim savetnicima?

"Fudbaler zna tačno šta njegov poreski savetnik radi. Savetnik nema inicijativu da radi neke pogrešne stvari ako to ne kaže igraču. Da su uključeni rizici. Ako počini zločin, uradio je to zato što je dobio dozvolu od igrača".

Kako si se osećao kada si prvi put video milion evra na računu?

"To je drastična promena. Ako nisi naučen, mnogo je teško upravljati tolikim novcem. Igrače dosta kritikuju, ali dajte bilo kome na ulici toliki novac i teško da će raditi to bolje od fudbalera".

Kako izgleda potrošiti milion evra?

"Neverovatno skupi automobili, isti takvi i satovi. Kada si fudbaler, ne ceniš novac. Uzmeš privatni avion da odeš na večeru i smatraš to normalnim. Izađem sa drugarima i provalim da sam potrošio 15.000 evra. Verovatno ljudi koji ovo čitaju misle da sam glup. To uradiš jednom da vidiš kako je, ali moraš da znaš da to nije realnost. A problem je što mnogi izgube taj dodir i onda im izuzetak postane pravilo".

Postoji li neki kamen na koji se fudbaleri često spotaknu?

"Venčanja. Fudbaleri se žene prilično rano, veoma naivno, za osobe koje ne poznaju kako treba".

Sada imaš 28 godina i novi život ispred sebe. Šta planiraš?

"Dan posle poslednje operacije sam shvatio da više neću igrati. Zvao sam roditelje u bolnicu tako da bi mogli da mi objasne šta imam: novac, imanje, sve. Do tada su se oni brinuli o tome. Dok igraš ti i ne znaš koliko si zaradio. Nije te ni briga jer imaš mnogo mnogo novca koji možeš da potrošiš. Trudim se da mogu da živim da ne trošim ušteđevinu niti da moram da prodajem šta sam stekao. Želim da radim posao koji volim, bez obzira da li primam za to 1.000 ili 10.000 evra. Bavim se nekretninama. Privilegovan sam što to mogu sebi da priuštim, ali to mogu retki", zaključio je Domingez.

