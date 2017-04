Bavarci grme: REALna pljačka!

"Nijednu grešku nismo napravili mi na meču, napravio ih je glavni sudija i one su odlučile njegov ishod“, kaže Arjen Roben

Minhen je razočaran, pokraden i ponižen. Ne mogu Bavarci da oproste Viktoru Kasaiju četiri kardinalne greške koje su bitno odlučile ishod revanša četvrtfinala Lige šampiona.

Na stranu nesporni kvalitet Reala, posebno Kristijana Ronalda, Bajern je, mora se to reći opljačkan, a to tvrdi i Holanđanin Arjen Roben.

„Naravno da smo opljačkani. Znate da nikada ne uvijam ništa, šteta je što je sudija pokvario ovako lepu utakmicu. Ceo svet je mogao da gleda sjajan okršaj dva velika tima i sjajnih igrača na terenu. Bilo je zadovoljstvo gledati ovaj duel, ali…“, zastao je na trenutak potišteni Roben, pa nastavio:

„Onda se desi da dođe neki tamo sudija i odluči sam ovako važnu utakmicu. Ne volim da pričam o suđenju, smatram da uvek treba gledati sebe i voditi računa o individualnim greškama. Međutim, u ovom slučaju, nijednu grešku nismo napravili mi na utakmici, napravio ih je glavni sudija, a to su bile greške koje su odlučile meč“, napomenuo je Roben.

Holanđanin je bio surov prema mađarskom sudiji.

„Utakmica u Madridu je trebalo da bude lepa reklama za fudbal, a umesto toga reklamirala je čoveka sa pištaljkom“, poručio je krilni napadač Bajerna.

I trener Bajerna Karlo Anćeloti imao je zamerke na suđenje posle meča, a mediji izdvajaju da se založio za uvođenje video tehnologije kojom bi se utvrdili sporni detalji kao recimo drugi žuti za Artura Vidala u 84. minutu.

Tijago Alkantara smatra da to nije neophodno, već da postoji mnogo lakše rešenje.

„Nije stvar uvesti video tehnologiju. Utakmice moraju da sude kvalitetne sudije. Ovaj koji je sudio nama u revanšu napravio je greške koje nisu dostojne Lige šampiona“, poručio je vezista Bajerna.

