BELGIJA: Šarlroa ili Anderleht?

Šta mogu Sent Truden i Standard?

Iznenađenja u belgijskom fudbalsku sve su češća, a takav trend mogao bi da se nastavi i danas. Pre svega, Antverpen bi mogao vrlo lako da nastavi fantastičan i neočekivan početak, posle remija sa Anderlehtom i pobede nad Gentom.

Genk je takođe iznenadio, ali neprijatno, pošto nakon dve utakmice ima samo jedan bod. Antverpen je sposoban da šokira, ali iskreno verujemo da je to teško moguće. Jednostavno, Genk je previše iskusan tim da bi još jednom kiksnuo.

Do kraja trećeg kola Brižu bi na vrhu tabele mogao da se priključi samo Šarlroa. Ali, pod pretpostavkom da pobedi aktuelnog šampiona - Anderleht.

Sve detalje vezane za start belgijskog šampionata, ko je favorit, ko će se boriti za opstanak i slično potražite OVDE.

1809: ANTVERPEN - GENK, 14.30

Iako je Genk favorit po kvotama, smatramo da je povratnik u elitu i jedan od najtrofejnijih belgijskih klubova bliži dobrom rezultatu jer je, uprkos teškom rasporedu, odlično krenuo. Antverpen igra tvrdo, zato u obzir dolazi i 0-2.

1808: ŠARLROA - ANDERLEHT, 18.00

Nema sumnje da je Anderleht kvalitetniji deo para, ali biće na ozbiljnom ispitu zato što je Šarlroa u formi i nije mu strano da na svom stadionu "saplete" slavni briselski klub. Ako vam dvojka nije najsigurnija, gađajte X2&2+ ili GG.

1807: SENT TRUDEN - STANDARD LIJEŽ, 20.00

Teško je poverovati, ali Sent Truden ne zna za poraz od Standarda na svom terenu već punih deset i po godina! Od tada, do danas, prošlo je sedam utakmica, u kojim je Sent Truden ima četiri pobede. Za to vreme Standard je uspeo samo tri puta da zatrese mrežu u dva meča, što znači da je Sent Truden čak pet puta čuvao mrežu netaknutom, a u pet od šest navrata padalo je ispod tri gola.

BELGIJA - 3. KOLO

Petak:

Zulte Varegem - Briž 1:2 (0:1)

/Iseka 53 - Vanaken 23, Fosen 48pen/

Subota:

Mehelen - Gent 1:1 (0:1)

/Matis 87 - Kalu 33/

Eupen - Gent 1:2 (0:1)

/Lotis 79 - Stojanović 39, Čevalije 55/

Lokeren - Muskron 0:2 (0:1)

/Avoniji 23, Mohamed 66/

Ostende - Beveren 0:3 (0:3)

/Ampoma 3, Gano 11, 42/

Nedelja:

14.30: Antverpen - Genk

18.00: Šarlroa - Anderleht

20.00: Sent Truden - Standard Lijež