Belineli: Bio sam nervozan kad sam video Danilovića! To je ipak moj heroj...

„Prvi put sam ga video pre dva dana i bio sam malo nervozan, jer to je ipak Danilović“, kaže najbolji igrač Italije

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Još od trenutka kada je postalo jasno da će Srbija izaći na megdan Italiji u četvrtfinalu ovogodišnjeg Evrobasketa, selektor Aleksandar Đorđević apostrofirao je nekoliko puta jasno i glasno da će njegovi puleni najveću pažnju morati da obrate na – Marka Belinelija.

Prekaljeni šuter Azura u dosadašnjem toku šampionata ostavio je najjači utisak i bio daleko najveća opasnost po protivničke koševe. Ipak, svestan je novopečeni šuter Atlante Houksa kolika pretnja dolazi sa suprotne strane Jadranskog mora.

"Čeka nas mnogo teška utakmica, Srbija igra izvanrednu košarku. Dugo su zajedno, igraju timski i napad i odbranu, imaju dobre centre. Bogdan Bogdanović kao najbolji strelac... Neće biti lako, ali probaćemo da pripremimo utakmicu najbolje što znamo. Potrudićemo se da budemo spremni", počinje Marko Belineli.

Italija će do četvrtfinala imati još dva puna dana odmora, odnosno – dan više u odnosu na Srbiju.

"Imali smo slobodan dan u nedelju da se oporavimo energetski, danas ćemo imati trening. Kada imate još dva dana pred utakmicu normalno je da budete opušteni. Ali, već sutra nas čeka ozbiljan posao. Na dan utakmice čeka nas potpuno drugačija situacija, tada moramo da budemo maksimalno koncentrisani na zadatak".

Belineli napominje da je Srbija podjednako opasna, iako u svom sastavu nema veliki broj igrača od prošle godine.

"Imaju dosta iskustvo, imaju kvalitetnog trenera. Dobar protok lopte i često spuštanje na Marjanovića je takođe veliko oružje Srbije. Bogdanović je izrastao u lidera ove ekipe. Odličan je igrač, ume sam da iskreira sebi prostor za koš, ali i da uposli saigrače".

Italija je svoj okršaj protiv Finske u osmini finala odradila bez trunke problema, uz ubedljivu igru i posebno jak šuterski ritam.

"Protiv Finske smo meč spremili gotovo savršeno. Posebno u prve dve četvrtine, kada je sve bilo odlično. Dobro smo slali loptu ka saigračima, defanzivno smo odigrali sjajno, bili smo agresivni, što je najvažnije. Treba da budemo takvi i protiv Srbije".

Veliku promenu u sistem italijanske reprezentacije uneo je selektor Etore Mesina, sadašnji pomoćnik Grega Popoviča u San Antoniju.

"Mesina je odličan trener, za sve nas. On je šampion, sve je osvojio, mnogo veruje u ovaj tim. Jako je dobar i probaćemo da uradimo ono najbolje kako bismo pobedili".

Srpski novinari su Belineliju preneli reči hvale koje je uputio selektor Aleksandar Đorđević.

"Trudim se da igram košarku najbolje što znam, da pobedimo, da budem koristan za ekipu. Trudim se da igram odbranu još više. Volim košarku, volim da igram, volim da budem koristan za tim".

Još malo o utakmici koja dolazi u sredu od 20.30 i pretnji koja dolazi iz reketa, ponajviše od Bobana Marjanovića.

"Nemamo visoke igrače, ali imamo momke koji mogu da se bore. Znamo da će Srbija pokušati da spusti loptu što više na Marjanovića. On je mnogo napredovao još iz vremena dok je bio u San Antoniju. Neće biti lako, ali probaćemo da budemo što bolji".

Kada su u pitanju šanse jednih i drugih da odu u polufinale, Belineli odgovara:

"Mislim da su šanse 50-50. Oba tima imaju dosta samopouzdanja, svi će pokušati da dođu do pobede".

Pamti najbolji igrač i šuter Azura vreme kada je Aleksandar Đorđević žario i palio u Italiji, ali u mnogo većem sećanju ostala je uspomena na sadašnjeg predsednika Košarkaškog saveza Srbije, Predraga Sašu Danilovića i njegovo vreme u Bolonji.

"Sećam se vremena kada je Danilović igrao u Bolonji, bilo je to nešto prelepo. On je jedan od mojih omiljenih igrača, iskreno. Prvi put sam ga video pre dva dana i bio sam malo nervozan, jer to je ipak Danilović", zaključio je Belineli.

