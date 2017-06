Bendtner je čudan, ima zanimljiv hobi... Trenirao sam šut sa Etoom, pokazivao mi je klipove iz Barselone

"U Norveškoj se isplati igrati na golove. Zadovoljan sam u Rozenburgu", kaže Milan Jevtović

Norveška liga nije jedna od jačih u evropskom fudbalu, ali jeste jedna od zanimljviijih. U Rozenborgu igra Srbin Milan Jevtović pa smo ga pozvali da sa našim čitaocima podeli iskustvo sa severa Evrope, kaže koji savet za klađenje, ali i da zanimljive informacije o Samuelu Etou sa kojim je igrao i Niklasu Bendtneru sa kojim trenutno igra.

U prvih 11 kola dao je tri pogtka, a pogađao je i u kupu. Za sada mu prilično dobro ide.

"Došao sam u najveći klub u Norveškoj - i najbolji. Znao sam o kakvom se klubu radi, kako funkcioniše. Igraju napadački fudbal i formaciju 4-3-3 što meni baš odgovara. Nije bilo problema da se uklopim u sistem. Došao sam u januaru, pa smo imali duži period priprema, jer je prvenstvo počelo krajem marta. Pre prvenstva smo igrali Superkup protiv Brana, to mi je bila prva zvanična utakmica za Rozenborg i postigao sam gol, osvojio moj prvi trofej", priča Jevtović za naš sajt.

Posle je sve išlo mnogo lakše...

"Na debiju u prvenstvu sam opet bio strelac i dao najlepši gol kola. Sve je krenulo kako nisam mogao ni da zamislim. Na 10-11 utakmica u Kupu i prvenstvu postigao sam pet golova i imao sedam asistencija. Imao sam mali peh, dobio sam crveni karton pa sam pauzirao dve utakmice, ali posle te pauze nastavio sam još bolje da igram, tako da se to brzo zaboravilo".

U Rozenborgu igra u tandemu sa uvek zanimljivim Niklasom Lordom Bendtnerom. Pitali smo Milana da nam opiše čuvenog "Lorda" na terenu i van njega.

"Pa i na terenu i van terena je poseban. Na terenu je dobar, ima puno kvaliteta i nije slučajno bio u Arsenalu, Juventusu itd... Postigao je par važnih golova, jedan je od ključnih igrača tima za kvalifikacije za Ligu šampiona. Van terena je skroz opušten i uvek nasmejan i uvek se šali... Da li na tuđi ili svoj račun a-ha-ha. Ima poseban stil oblačenja, pa je svima malo čudan i upadljiv. I ima onako malo da kažemo čudan hobi, sakuplja vina. Ima ih preko 50.000 različitih".

U Antaliji, odakle je pozajmljen Rozenborgu, Jevtović je imao prilike da sarađuje sa čuvenim Samuelom Etoom.

Naravno, to ne može da prođe bez anegdota.

"Eto je majstor na terenu, odigraš njemu i ne razmišljaš. Veliki profesionalac, zato je i igrao u najvećem klubu na svetu sa najboljima Ronaldinjom i Mesijem. Svaki dan posle treninga smo ostajali zajedno da vežbamo šut, pokazivao mi je neke klipove iz Barselone šta je on radio i tako. Te trenutke nikada neću zaboraviti i to je nešto o čemu sanja svaki dečak - da jednog dana bude saigrač ili da igra protiv jednog od najboljih fudbalera. Eto je velika zvezda i on ne može puno da izlazi napolje jer ga ljudi non-stop jure za slikanje i autogram. U Turskoj mnogo vole fudbal, tako da je on većinom u hotelu", priča nam Jevtović.

Pitali smo Jevtovića da našim kladiocima predloži šta da igraju u norveškoj ligi koja se zahuktava i biće jedna od opcija za klađenje sada kada su veće lige završene.

"Mi smo glavni favorit za osvajanje titule. U trci su još Bran, Od, Sarpsborg 08, kao i Molde, ali je on krenuo loše. Pada dosta golova generalno. Kada su da kažem derbi utakmice tada malo manje (najviše dolazi 1-3), a ovako bude uglavnom 2-4 gola", poručuje Milan.

Za kraj, kaže da ne bi imao ništa protiv da nastavi sa ovakvim partijama kakve sada pruža.

"Želim da nastavim dobro da igram, ako bude neki gol i asistencija bice odlično. Videćemo šta će se desiti dalje, da li ću ostati ovde na duže ili ću se vratiti u Antaliju. To ću znati u junu, ali moja je želja da igram Ligu šampiona. Ili možda neki novi klub ako bude želeo da me otkupi. Naravno, za sve brinu moji menadžeri braća Dudić Ivan i Milan. Istakao bih i da su moja najveća podrška moja žena i dva sina (Ivana, Andrej i Matej) kao i kum (Branko Jovičić) i najbolji drug Lazar Maksimović", kaže Jevtović za naš sajt.

(FOTO: Uz dozvolu Rozenborga)