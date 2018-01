Benov prvi intervju: Le Talek i ja smo iz istog grada, znam i Kangu, a za Boaćija sam čuo...

"Ja sam napadač, a za napadače je najbitnije da postižu golove. U tome sam dobar. Imam i dobru tehniku, takođe volim da asistiram saigračima"...

Prvo zimsko pojačanje Crvene zvezde - El Fardu Ben, uspešno je sinoć prošao lekarske preglede i potpisao na dve i po godine za Beograđane, a klupska televizija jutros je objavila kratak intervju sa doskorašnjim napadačem Olimpijakosa.

Upoznajte Bena: Nasmejan, ne ide po splavovima

i “faca” je na ostrvu Majote - tamo je samo jedan pre njega bio fudbaler

On je izrazio zadovoljstvo što je stigao na Marakanu, pohvalno se izrazio o treneru Vladanu Milojeviću i otkrio da poznaje nekoliko novih saigrača...

"Srećan sam što sam došao u Zvezdu, jer to je najveći klub u Srbiji. Biće mi čast da igram za ovaj tim. Trener Milojević je želeo da dođem. Poznajem ga dobro i to je bilo bitno u mojoj odluci. Mnogo mi je pomogao dok sam bio na pozajmici u Panioniosu. Načinio je od mene boljeg igrača i zato sam i rekao da je to što me on želi bilo presudno. Ako uspemo da ponovimo ono što smo uradili u Grčkoj biće veoma, veoma dobro za sve nas. Dopada mi se, jako je dobar trener".

Ben je u najkraćim crtamo pokušao da opiše sebe i svoju fudbalsku veštinu:

"Ja sam napadač, a za napadače je najbitnije da postižu golove. U tome sam dobar. Imam i dobru tehniku, a takođe volim da asistiram saigračima. Može se reći da sam kompletan igrač. Ipak, meni je najbitnije da postižem golove".

Komplimenti nisu izostali ni za Delije...

"Srećan što mogu da kažem da imamo najbolje navijače u Srbiji. Spadaju verovatbno i među najbolje u svetu".

Aklimatizacija na novu sredinu biće jednostavnija pošto Ben ima poznanike u Crvenoj zvezdi...

"Znam Le Taleka, iz istog smo grada, znam Kangu, a čuo sam i za Boaćija. To znači da su ti igrači dobri jer ih znaju ljudi i van Srbije. Le Talek mi je rekao da imamo jako dobar tim, da su svi kao porodica. Za mene je to bitno. Čuo sam i da je Beograd je jedno neverovatno mesto. Jako je lepo znati sve te stvari pre nego što dođete u neki novi klub", zaključio je Ben, uz konstataciju da bi bilo jako lepo kada bi Zvezda uspela da izbaci CSKA u 1/16 finala Lige Evrope.