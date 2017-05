Benzema poludeo na Valbuenu: Nešto nije u redu sa njim, pobrkao je lončiće, mora da prestane sa ovim glupostima!

Eksplozivan intervju Realovog napadača povodom sudskog procesa koji se vodi zbog ucenjivanja Matjea Valbuene seks snimkom

Veličina slova A A A

Iz uloge razbojnika u ulogu žrtve! Karim Benzema je izgubio strpljenje za Matjea Valbuena, iako je ovaj drugi, bar tako kaže sud, meta ucenjivača koji su mu tražili novac kako u javnost ne bi pustili njegov navodni seks snimak. Među njima, pominjalo se i Benzemino ime, mada okolnosti nisu najjasnije.

Benzemin prijatelj Karim Zenati, odavno poznat policiji, ponudio se da priskoči Valbueni u pomoć, ali su nejasni njegovi motivi. Tužilac pokušava da dokaže da je baš Zenati umešan u ucenu, pa čak i Benzema, koji je zbog celog skandala izbačen i iz reprezentacije Francuske.

Benzema priznao: Ispao sam idiot!

Benzema: Dešanova odluka da me izbaci doneta pod pritiskom rasista

Valbuena progovorio o Benzemi: Ne mogu da branim neodbranjivo! Umešan i Samir Nasri?!

Mesecima već mediji pišu o Benzeminim drugarskim odnosima sa ljudima sumnjivih karaktera. Već mesecima i najviši državni zvaničnici o Benzemi govore kao o razbojniku. I njemu se konačno smučilo, pa u intervjuu za Ekip, koji će sutra biti objavljen u celosti, rafalnom paljbom ide na nekadašnjeg saigrača iz nacionalnog tima.

"Sve je poteklo iz njegove priče. Istinu ne znamo. I onda povrh svega, čujem kako govori da je spreman da ponovo igra sa mnom, da nije ljut na mene... Nešto zaista nije u redu sa tim čovekom", besan je Benzema, koji je ranije i sam priznao da je "ispao idiot" što se uopšte mešao u celu stvar, ali je uvek insistirao na tome da je samo želeo da pomogne.

"Na početku sam bio baraba, pretio sam mu, plašio ga... Sve je to izmislio. A sad kaže da želi da igra opet sa mnom? Kaže da ne bi podneo tužbu da je znao da ću ja završiti u središtu svega ovoga. Je l pobrkao lončiće ili šta? Više od godinu i po dana sam mu ja neprijatelj, loš primer, bitanga, neko ko treba da bude kažnjen... Ljudi me provlače kroz blato. Skoro dve godine ne smem da se vidim sa mojim najboljim prijateljom (Karimom Zenatijem) ili ćemo da završimo u zatvoru. A on? On je opušten. Mora da prekine sa ovim glupostima!", vrišti Benzema.

(FOTO: Action Images)