Benzema sad na fudbalskom sudu: Morata ga gura iz Realovog prvog tima, Dešan vraća u reprezentaciju?

Francuz tema i u Madridu i u Parizu

Karimu Benzemi ovih dana puna glava. Tema je na pretek. Madridski As danima puni stranice tekstovima u kojima traži od Zinedina Zidana da Benzemu izbaci iz zima zbog Alvara Morate, dok selektor Didije Dešan u intervjuu za Le Parizjen kaže da bi mogao da već u narednim utakmicama vrati Realovog napadača u francusku reprezentaciju iz koje ga je baš on i prognao.

Istina, Dešan je posle privođenja Benzeme zbog navodnog učešća u ucenjivanju reprezentativnog saigrača Matjea Valbuene, bio pod velikim pritiskom javnosti. Tada je u zajedničkom saopštenju sa predsednikom Fudbalskog saveza Francuske Noelom Le Graetom rekao da se prilikom odlučivanja o tome ko će u nacionalni tim ne razmišlja samo o sportskim kapacitetima, već i o želji igrača da se uklopi u grupu.

Karim Benzema stoga je propustio Euro u Francuskoj, ali bi sada mogao da se vrati...

“Ako budem pomislio da će ekipi koristiti da pozovem Karima, pozvaću ga. Kada odlučujem postavljam sebi jedno pitanje: Da li je to u interesu francuske reprezentacije. Ona je iznad svega. To što se desilo - desilo se, ali nisam ljut na Benzemu. Kad si selektor ne možeš da razmišljaš po sistemu: Ovog volim, ovog ne volim. On je i dalje jedan od najboljih francuskih napadača“, kaže Dešan za Parizjen.

Međutim, u isto vreme Benzemi se ljulja status starera u Kraljevskom klubu. Strpljenje je luksuz koji u Realu ne postoji, a iako je Benzema jedan od napadača koji najviše radi za tim, od golgetera se očekuju - golovi. Njih nema.

As je izračunao: Morata je postigao osam ligaških golova na 746 minuta i Realu doneo osam bodova, dok je Benzema pet puta tresao mrežu protivnika za 1.201 minut na terenu i doneo svega tri boda. Dalje, Morata pogađa na svaka 93 minuta ligaška fudbala, Benzema na 240. Obojica imaju po tri asistencija, ali one dobijaju na značaju imajući u vidu da je Morata odigrao 445 minuta manje.

Poslednje što bi Benzemi trebalo u vremenu kad se priča o njegovom povratku u tim - gubitak minuta na klupskom nivou.

(FOTO: Action Images)