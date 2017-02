Bergkamp, Roberto Karlos, Pirlo, Koutinjo… Jovetić?

Sevilja je ta sredina koja oživljava karijere

Nije prvi put da Inter ne vidi šumu od drveta. Da očigledno kvalitetan igrač ne može da igra u Interu i da bude žrtveno jagnje zbog nekih drugih loših procena. Od Denisa Bergkampa, preko Roberta Karlosa, Andree Pirla, Klarensa Sedorfa, Fabija Kanavara, Adrijana u prvom mandatu, te Filipea Koutinja i Matea Kovačića u skorije vreme. Niz Interovih “promašakja”, a tuuđih pogdaka bi mogao da nastavi Stevan Jovetić.

U Interu je dočekan kao veliko pojačanje, ali vrlo brzo je izgubio kredit i postao jedan od izgovora trenera i uprave za loše rezultate. Menjali su se treneri, a Jovetić je sve više padao u senku pre nego što je potpuno precrtan kod De Bura i Piolija. Odlazak je bio jedino rešenje, a dve izgubljene godine u Interu su mu umanjile rejting. Ipak, Sevilja je videla širu sliku i znala kakve su fudbalske mogućnosti sjajnog Crnogorca.

Transfer gutu Monći je u Sevilji napravio imperiju upravo zahvaljujući politici kupovine mladih talenata i otpisanih igrača u najboljim godinama. Brojne su karijere oživele u Sevilji zahvaljujući Monćijevim procenama. Pomenimo samo Luis Fabijana, Ivana Rakitića, Martina Kaseresa… Jovetić je na dobrom putu da pod suncem Andaluzije rastera crne oblake Lombardije koji su se bili nadvili nad njegovom karijerom. Već na debiju je srušio Real Madrid, ukupno je na osam mečeva postigao tri gola i upisao četiri asistencije za Sevilju, ali više od brojki hrabri to što je ostavio utisak pravog pojačanja.

“Igrača čine čovek i fudbaler. Nekada fudbaler ne može da uspe u okruženju koje mu ne odgovara. Ali to ne znači da je zaboravio da igra fudbal. U tom slučaju je neophodno da u njemu probudite čoveka i motiv koji će opet vratiti fudbalera. Upravo to je slučaj sa Jovetićem”, rekao je Sampaoli.

Crnogorac uživau Sevilji, klub je zadovoljan sa njim i gotovo sigurno će na kraju sezone iskoristiti opciju da ga otkupi od Intera za 14.000.000 evra. A onda da ga jednog dana proda i zaradi na njemu… Trgovina u fudbalu izgeda prosto kada si genijalac poput Monćija.

(FOTO: Action images)