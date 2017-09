Bertans‘s on fire!!! Skoro kao Peđa Stojaković

Spektakularan šuterski dan bivšeg košarkaša Partizana

To je ta letonska artiljerija! Iako se nadimak „Baltičkih revolveraša“ uglavnom veže za Litvaniju, u ovom trenutku opasnije deluje dalekometni arsenal iz Letonije. U spektakularnom šuterskom danu i uz strašnu partiju Davisa Bertansa, Letonci su zabeležili drugu pobedu u grupi na Evrobasketu pošto su izrešetali koš autsajdera iz Velike Britanije - 97:92.

Šta reći kada neka ekipa šutira trojke 17/34? A šta tek reći kada neki igrač šutira trojke 7/8?! Namestio je nišane Davis Bertans i spalio mrežicu na britanskom košu. Nekadašnji košarkaš Partizan je bio nezaustavljiv. Za nepunih 18 minuta na parketu je upisao 22 poena. Od toga čak 21 šutevima za tri poena! Gađao je nestvarnih 7/8 za tri poena i doveo do ludila bristanske autsajdere.

Podsetio je letonski as na partiju još jednog velikog šutera koje se Letoncima urezao u pamćenje. Ali tada su oni bili žrtve... Bertansova partija je bila najbolje šutersko izdanje na Evrobasketima još od one rafalne paljbe Peđe Stojakovića 2001. godine. Baš protiv Letonije. I baš u Turskoj. Legendarni Peđa je tada uništio Letonce i gađao trojke 7/7! Bertans je tada imao devet godina i verovatno je maštao kako će i on jednog dana tako, a danas bio blizu sličnog ostvarenja.

Sve je išlo po planu za Letonce do samog finiša kada su se malo opustili i kada se istopila njihova velika prednost. Ipak, ostali su prisebni i bili dovoljno iskusni da ne prokockaju pobedu iako su prokockali 20 i kusur poena viška.

Vodili su od početka, do poluvremena stigli na dvocifrenu prednost, a pred kraj treće četvrtine posle rafala Bertansa su imali čak 29 poena razlike. Izgledalo je da je sve gtovo i da su Britanci deklasirani. Ali kada je Letonija počela da odmara nosioce igre, Britanci su odigrali četvrtinu iz snova ubacili neverovatna 34 poena i prišli na pet poena zaostatka 20 sekundi pre kraja. Ipak, Letonci su uspeli da privedu meč kraju i zabeleže drugu pobedu u grupi, čime su verovatno overili plasman u osminu finala.

Pored Bertansa, još jednu sjajnu partiju je odigrao NBA as Kristaps Porzingis koji je ubacio 28 poena, šutirao 3/4 za tri poena, 8/13 za dva i imao osam skokova za 26 minuta.

LETONIJA - VELIKA BRITANIJA 97:92

/25:20, 25:20, 34:18, 13:34/

LETONIJA: Porzingis 28, Blums 8, Davis Bertans 22, Dairis Bertans 8, Tima 11, Smits 3, Janičenoks, Strelnijeks 13, Škele 1, Garznulis 2, Pejners 1, Mejers

VELIKA BRITANIJA: Dang-Akodo, Džonson 18, Mokford, Lorens 11, Okereafor 12, Klark 9, Mari 6, Boateng 8, Nelson, Ačara 5, Olaseni 23, Džozefs

Letonija - Velika Britanija 97:92

(FOTO: Fiba)