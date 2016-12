Bertomeu potvrdio - prvak Jadrana ide u Evroligu

Format takmičenja neće biti promenjen u narednih pet do 10 godina, a Istanbul ostaje domaćin Fajnal fora 2017.

Prvi čovek Evrolige, Đordi Bertomeu potvrdio je za ruske medije kako će tačno funcionisati ovo prestižno košarkaško takmičenje i naredne sezone, osvrnuvši se na dobre strane novog formata.

Svakako najvažnije vest za nas sa prostora nekadašnje Jugoslavije je to da će prvak regionalne ABA lige i dalje imati direktan prolaz u Evroligu.

"Sledeće sezone u Evroligi će nastupati 11 timova sa "A" licencom, te pobednici Kupa Evrope, VTB, Jadranske, španske i nemačke lige. Neće biti nikakvih "specijalnih pozivnica". Format se neće menjati u srednjeročnom periodu, što znači da u sledećih pet do deset godina neće biti proširivanja lige na 24 ekipe kao što se piše u medijima", jasan je Katalonac.

Novi format lige od 16 ekipa se, kako tvrdi Bertomeu pokazao odličnim, pre svega za navijače.

"Možda je malo rano, ali već možemo dati ocene novog formata takmičenja Evrolige. A cifre kažu da je povećan broj TV gledalaca i navijača na tribinama, da je sve više mečeva koji su rešeni sa pet i manje poena razlike. To su sve značajni pokazatelji koji kažu idemo dobrim putem, što nas raduje. Naš glavni interes kada smo menjali format i način takmičenja su bili navijači. A oni su zadovoljni što pokazuje porast od čak 28 % gledalaca na tribinama."

Pojedini treneri su se žalili da im veliki broj mečeva ne dozvoljava da dobro uigraju ekipu, a i da ekipe muku muče sa povredama.

"Zainteresovali smo se i uvideli da jednostavno nije tako. Pre svega, ništa neobično nije primećeno u statistikama povreda, nisu se povećale u odnosu na prošlu sezonu. A što se tiče primedbe da nemaju vremena za treninge od utakmica, mogu samo reći da više igrača voli mečeve nego da trenira. Na kraju krajeva, vratio bi se na navijače koji kažu da su zadovoljni"

Teroristički napadi u Truskoj, kao i u Istanbulu predstavljaju ozbiljnu pretnju i za samo održavanja Fajnal fora.

"Sećate li se da je prošle godine bila slična situacija u Berlinu, pa smo održali Fajnal for?! Zato će Istanbul i ostati naš domaćin u maju 2017. Nažalost, takav je svet u kojem živimo, ali se moramo držati svojih principa i programa. Što se tiče narednih izdanja Fajnal fora, već vodimo pregovore za 2019. i 2020. Kandidata ima dosta i verujem da ćemo u januaru, najkasnije u februaru objaviti ko je dobio organizaciju nakon Beograda"

NE ZOVITE ME U GOSTE!

Bertomeu je u petak uveče sa tribina gledao derbi 14. kola u Moskvi između CSKA i Fenerbahčea, a za poraz domaćina (79:95) okrivio je sebe!

"Sve je do mene! Kada god sam ove sezone uživo pratio neki meč Evrolige, domaćin je izgubio! Ovo je upozorenje svim klubovima da me ne zovu u goste", našalio se prvi operativac Evrolige.