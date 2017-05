Beše to šampionska žurka... A danas?

Crvena zvezda protiv Radničkog

Kao i prošle godine, fudbaleri Crvene zvezde zavesu na prvenstvene obaveze spuštaju sudarom s Radničkim iz Niša. Pre 12 meseci bila je to šampionska žurka, sada ni približno neće biti takav ambijent. Iako navijači Crvene zvezde vrše mobilizaciju, verujući da će stadion u Ljutice Bogdana biti dobro popunjen.

Istina, crveno-beli bi trijumfom sačuvali nadu u čudo (potreban im poraz Partizana od Mladosti) i napravili dobru uvertiru pred finale kupa sa večitim rivalom. Neće im biti nimalo lako. Tim Milana Rastavca je, pre poraza od Partizana, bio u seriji odličnih rezultata. Računajući prethodnih pet susreta samo je Partizan uspeo da im zatrese mrežu.

Crveno-beli su, gledajući suve brojke, podigli nivo forme. Posle dva poraza, vezali su dve pobede. I to uz više nego dobru gol-razliku – 7:1. Međutim, nema sumnje da će gosti biti najteži dosadašnji ispit za Boška Đurovskog. Nišlije su znale da se isprse u Ljutice Bogdana. U prošloj sezoni su uzeli bod crveno-belima kao gosti, a i u toj šampionskoj utakmici domaćina pali su tek u nastavku (0:2).

“Računamo da će nam trijumf, sve u zavisnosti od dešavanja na stadionu Partizana, doneti ili šampionsku titulu ili stabilnost pred finale Kupa sledeće nedelje. Ovo je situacija u kojoj igrači moraju da pokažu kvalitet, bez obzira na sve. Ne predajemo se do kraja. Mnogo je bitno što naši igrači shvataju koliko je važno da pobede, posebno zbog vernih navijača koji pružaju izvanrednu podršku, čak i posle poraza od Voždovca. Ta podrška navijača, fanatizam Delija je za svaku pohvalu i mi smo kao ekipa dužni da im podarimo pobedu”, smatra Boško Đurovski, šef struke Crvene zvezde.

Nema sumnje da će Radnički disciplinovanom i defanzivnom igrom pokušati da se odupre i dalje vladajućem šampionu. Dakle, 0-2 gola delue kao dobra opcija. Realno je da crveno-beli dođu do trijumfa, kao što je negde i realno da Meraklije dugo odolevaju.

“Radnički nema šta da izgubi. Igraćemo rasterećeno i to je prava prilika da pružimo maksimum, odnosno najbolju fudbalsku partiju koju u ovom trenutku možemo. Ubeđen sam da ćemo ostati neporaženi i da ćemo se u Niš vratiti makar sa jednim bodom”, uveren je iskusni vezista Saša Stojanović, do pre godinu i po član baš Crvene zvezde.

Projektovani sastavi:

CRVENA ZVEZDA - RADNIČKI NIŠ, 18.30

Stadion: “Rajko Mitić”

Sudija: Ilija Brdar

CRVENA ZVEZDA: Kahriman - Petković, Frimpong, Luković, Anđelković - Le Talek, Donald, - Milić, Kanga, Plavšić - Boaći. Trener: Boško Đurovski.

RADNIČKI NIŠ: Zogović - Petrović, Bulatović, Živković, Stanković - Arsić, Tomić - Stojanović, Jovanović, Travančić - Kojić.

