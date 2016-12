BET ANALIZZA: Šta kažu forma, statistika i tradicija? Koji fiksevi danas dolaze u Premijer ligi

Osvrnite se na analizu današnjih mečeva iz najpopularnije lige sveta

Veličina slova A A A

Stigli smo do kraja kalendarske 2016. godine i do polusezone u Premijer ligi, a jedna stvar postaje sve očiglednija - veliki momci su se vratili. Prošlogodišnja šampionska trka je, zahvaljujući Lesteru, bila sve samo ne obična, međutim, krupni igrači rešili su da uzvrate udarac. Čelsi je u sprintu, beži šest bodova najbližem pratiocu Liverpulu, a do kraja maratonske trke eventualni pad tempa pokušaće da iskoriste Mančester Siti, Arsenal i Totenhem.

Pitanje hoće li se neko od pomenutih klubova i njihovih rivala spotaći u novogodišnjim praznicima, pokušali smo da odgonetnemo kroz formu, statistiku, tradiciju... Zato, bacite pogled na analizu i ošacujte tiket...

16.00 BARNLI - SANDERLEND 1(2,40), X(3,10), 2(3,20)

- Barnli nije gubio na poluvremenu kod kuče na prethodnih 28 mečeva.

- Sanderlend je na poslednja tri gostovanja gubio sa dva ili više golova razlike.

- Sanderlend je slavio na pet od minulih 31 susreta u gostima.

- Barnli je neporažen na 17 od 20 proteklih duela kod kuće.

- Tri poslednja dvoboja Barnlija i Sanderlenda završen je 0-2.

Povrede i suspenzije:

Barnli: Hendrik, Marni

Sanderlend: Mankiljo, Pijenar (pod znakom pitanja), Katermol, Gruh, Kirhof, Meknair, Rodvel, Votmor

16.00 ČELSI - STOUK 1(1,25), X(6,50), 2(10,00)

- Čelsi je slavio na 12 mečeva uzastopno.

- Čelsi nije poražen od Stouka na deset poslednjih dvoboja u svim takmičenjima.

- Čelsi nije gubio na poluvremenu na 17 vezanih okršaja sa Stoukom.

- Čelsi je na protekla tri duela vodio na poluvremenu i pobedio na kraju meča.

- Stouk nije pobedio na četiri protekla meča.

- Na minula tri međusobna okršaja Čelsi i Stouk su igrali 0-2.

Povrede i suspenzije:

Čelsi: Teri

Stouk: Arnautović, Bardsli, Batland, Kameron

16.00 LESTER - VEST HEM 1(2,05), X(3,45), 2(3,60)

- Lester nije gubio na poluvremenu na 24 poslednjih duela na svom stadionu.

- Lester je neporažen na 18 od 20 proteklih utakmica kod kuće.

- Vest Hem je slavio na dva od 11 minulih gostovanja.

- Lester je pobedio na dva od 11 prethodnih utakmica protiv Vest Hema u svim takmičenjima.

- Lester nije pobedio na osam od proteklih devet mečeva.

- Na sedam od osam poslednjih međusobnih susreta Lestera i Vest Hema došlo je GG.

Povrede i suspenzije:

Lester: Vardi

Vest Hem: Biram, Kolins, Zaza (pod znakom pitanja), Lanzini, Oksford, Sako, Tore

16.00 MANČESTER JUNAJTED - MIDLZBRO 1(1,27), X(5,50), 2(12,00)

- Mančester Junajted je neporažen na 12 poslednjih utakmica kod kuće u svim takmičenjima.

- Mančester Junajted je neporažen 11 prethodnih susreta sa Midlzbroom u svim takmičenjima.

- Midlzbro je na minulih pet duela igrao NG.

- Protekla tri međusobna okršaja Mančester Junajteda i Midlzbroa okončana su igrom NG.

Povrede i suspenzije:

Mančester Junajted: Runi, Šo

Midlzbro: Baragan, Fišer

16.00 SAUTEMPTON - VBA 1(1,75), X(3,50), 2(5,10)

- Sautempton je sačuvao mrežu na tri poslednja okršaja sa Vest Bromvič Albionom kod kuće.

- Vest Bromvič Albion je igrao 0-2 na protekla tri meča.

- Vest Bromvič Albion postiže prosečno 0,9 golova u gostima.

- Vest Bromvič Albion je na deset od 13 minulih susreta u svim takmičenjima igrao 0-2.

- Sautempton nije postigao gol na šest od devet prethodnih dvoboja sa Vest Bromvič Albionom.

- Poslednjih osam međusobnih duela Sautemptona i Vest Bromvič Albiona okončano je igrom NG.

Povrede i suspenzije:

Sautempton: Mekarti (pod znakom pitanja), Ostin, Klasi, Hesket, Pije, Target

Vest Bromvič Albion: Berahino (pod znakom pitanja)

16.00 SVONSI - BORNMUT 1(2,60), X(3,35), 2(2,70)

- Bornmut je primio makar jedan gol na poslednjih osam dvoboja sa Svonsijem u svim takmičenjima.

- Bornmut je igrao 3+ na prethodnih šest susreta sa Svonsijem u svim takmičenjima.

- Svonsi je na minulih šest utakmica igrao 3+.

- Bornmut je postigao dva ili više golova na protekla tri duela sa Svonsijem u svim takmičenjima.

- Poslednjih sedam sudara Bornmuta i Svonsija u svim takmičenjima okončano je GG&3+.

Povrede i suspenzije:

Svonsi: Sung-Jong (pod znakom pitanja), Montero

Bornmut: Kuk

18.30 LIVERPUL - MANČESTER SITI 1(2,45), X(3,45), 2(2,80)

- Liverpul ne zna za poraz kod kuće na 16 vezanih susreta.

- Liverpul nije poražen na 15 prethodnih duela kod kuće sa Mančester Sitijem u svim takmičenjima.

- Liverpul je slavio na poslednja tri dvoboja u prvenstvu sa Mančester Sitijem.

- Mančester Siti je igrao 2-3 na minula tri meča.

Povrede i suspenzije:

Liverpul: Matip (pod znakom pitanja), Kutinjo, Bogdan, Grujić, Ings

Mančester Siti: Stouns (pod znakom pitanja), Gundogan, Kompani, Delf

14.30 VOTFORD - TOTENHEM 1(6,00), X(3,80), 2(1,60)

- Totenhem je vezao pet pobeda protiv Votforda u svim takmičenjima.

- Totenhem je neporažen na 48 od 55 poslednjih utakmica.

- Totenhem nije poražen na 23 od 27 minulih gostovanja.

- Votford nije poražen na šest od sedam proteklih mečeva kod kuće.

- Votford čeka na pobedu protiv Totenhema više od 29 godina, a od tada je odigrano deset utakmica.

Povrede i suspenzije:

Votford: Votson (pod znakom pitanja), Janmat, Marijapa, Perejra, Sakses

Totenhem: Lamela

17.00 ARSENAL - KRISTAL PALAS 1(1,35), X(5,30), 2(8,00)

- Arsenal je neporažen na osam prethodnih sudara sa Kristal Palasom.

- Arsenal nije poražen kod kuće na osam minulih utakmica.

- Kristal Palas je na osam proteklih gostovanja igra GG.

- Arsenal nije gubio posle prvih 45 minuta na 29 vezanih susreta.

- Kristal Palas i Arsenal su igrali GG na minula četiri duela.

- Kristal Palas nije pobedio Arsenal pune 22 godine, a od tada je odigrano 11 mečeva.

Povrede i suspenzije:

Arsenal: Volkot, Gibs, Čemberlen (pod znakom pitanja), Akpom, Kazorla, Debiši, Mertezaker, Mustafi

Kristal Palas: Ledli (pod znakom pitanja), Dž. Benteke, Dilejni, Mandanda, Suare, Tomkins, Vikam

Po svemu navedenom dobitni tiket bi trebalo da izgleda ovako:

Uživajte u fudbalu i imajte srećnu, zdravu i sigurnu 2017. godinu.

(FOTO: Action Images)