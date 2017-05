BET INFO: Građani pobedom kupuju Ligu šampiona, biće i golova na Etihadu

Mančester Siti nema mnogo izbora u današnjem okršaju sa Lesterom (13.30)

Lester se odavno oprostio od odbrane šampionske titule, a do smene Klaudija Ranijerija, čoveka koji mu je doneo najveći uspeh u istoriji, bio je u opasnosti od ispadanja. Međutim, smena na klupi dovela je do serije sjajnih rezultata Lisica koje sad imaju odlične šanse da prvenstvo završe u gornjoj polovini tabele. Ambicije Mančester Sitija bile su daleko ozbiljnije, ali mnogo pre završnice šampionata ispao je iz ozbiljne konkurencije za prvo mesto. No, bez obzira na to ima daleko više motiva nego protivnik jer pokušava da preotme Liverpulu treću poziciju, koja direktno vodi u Ligu šampiona.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL SITIJA I LESTERA

Od početka aprila rivali su bili u sličnim formama, računajući sva takmičenja u kojima su učestvovali. Ni jedni ni drugi nisu uspevali da vežu više od dve pobede, a zanimljivo je da su im i utakmice, bez obzira na krajnje ishode, uglavnom bile efikasne, zbog čega bi bilo dobro da razmotrite 3+ i GG3+. Građani imaju bolji učinak u međusobnim okršajima, ali su prethodna dva, od kojih jedan baš na Etihadu, pripala Lesteru (3:1 i 4:2).

Menadžer domaćih Pep Gvardiola uz dugo povređenog Ilkaja Gundogana neće moći da računa ni na golmana Klaudija Brava, koji će biti odsutan do kraja sezone, a verovatno ni na Džona Stounsa i Serhija Aguera, koji su blizu oporavka. Njegov kolega Kreg Šekspir takođe ima dvojicu fudbalera koji se do kraja prvenstva neće vraćati na teren (Mola Vage i Nampalis Mendi), dok je i nastup kapitena Vesa Morgana pod znakom pitanja.

Očekujemo keca, kojeg bi trebalo da isprati dosta pogodaka na obe strane.

POSLEDNJIH PET

MAN. SITI

Hal (D) 3:1

Sautempton (G) 3:0

Man. Junajted (D) 0:0

Midlsbro (G) 2:2

Kristal Palas (D) 5:0

LESTER

Everton (G) 2:4

Kristal Palas (G) 2:2

Arsenal (G) 0:1

VBA (G) 1:0

Votford (D) 3:0

TRENUTNI PLASMAN

4. Man. Siti 35 20 9 6 70:37 69

9. Lester 35 12 7 16 45:54 43

Naši predlozi

KMB 1&3+ 1,42

KMB 1&GG 2,10