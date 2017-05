BET INFO: Magična kocka

Na čuvenom teniskom stadionu u Madridu danas se igra pregršt mečeva koji nam samim tim donose pregršt prilika za sportsko klađenje

Pred nama je bogat tenisko-kladioničarski dan pošto se i žene i muškarci bore na prestižnom turniru u Madridu.

Što se tiče žena to je takmičenje najviše (posle grend slema) premijer mandatori kategorije, dok je kod muškaraca ovaj čuveni turnir na šljaci koji se održava u legendarnoj Kaha magiki (magičnoj kocki prim. aut.), masters. I to dovoljno govori o njegovoj važnosti, mada ne bi trebalo zanemariti ni pozamašan nagradni fond od čak 6.408.230 evra. No, vratimo se "na teren".

BAUSTISTA AGUT - KARLOVIĆ KI 1, KVOTA 1,22

Radni dan u španskoj prestonici počinje tačno u podne kada na centralni teren istrčavaju Ivo Karlović i Roberto Bautista Agut. Biće to prvi susret 22. i 21. igrača sveta, ali očekujemo relativno laku pobedu Španca. Hrvat sa svojih 211 cm se loše snalazi na šljaci, dok je domaći as praktično "rođen" na istoj. Inače, u ATP delu žreba danas su na programu mečevi prvog i drugog, a WTA samo drugog kola.

HALEP - VINCI TS 3, KVOTA 3,05

Drugi meč dana na centralnom terenu igraju dve kvalitetne protivnice, aktuelna šampionka Madrida Simona Halep i iskusna Roberta Vinči. Biće to njihov sedmi susret (4-2) za Halepovu, ali prvi koji će igrati još od 2014. godine! Verujemo u napet meč, a možda čak i iznenađenje pošto Rumunka nije u dobnroj formi. Šta više.

KARENJO BUSTA - PARE 1S/K 1-1, KVOTA 1,75

Jedan od najinteresantinijih odmeravanja dana očekujemo na duelu Benoa Parea i Pabla Karenjo Buste. Francuz je neverovatno talentovan, ali ima problema s glavom tako da nikada nije dostigao ono što bi mogao. Španac je sasvim suprotna priča i baš zato je bolji igrač od kojeg očekujemo prodor u drugo kolo.

A. ZVEREV - VERDASKO TB DA, KVOTA 2,20

Dueli mladih supertalenata i iskusnih vukova uvek nose posebnu draž, a tako će biti i na odmeravanju Aleksandra Zvereva i Fernanda Verdaska. Rus s nemačkim pasošem je sasvim jasno budući broj 1 svetskog tenisa, ali mu trenutno nedostaje iskustva čega Španac ima u ozibilju. Takođe bi trebalo skrenuti pažnju na podlogu koja apsolutno odgovara Verdasku (za razliku od Zvereva), ali i na to da igra na domaćem terenu. Ako želite malo da rizikujete, probajte sa tri seta ili taj-brejkom, a ako želite mnogo da rizikujete igrajte na iskusnog Madriđanina.

GOFAN - MAJER HS 1 (-1,5), KVOTA 1,30

Još jedan današnji meč iz Madrida na koji vam preporučujemo da obratite pažnju je onaj između Davida Gofana i Florijana Majera. Belgijanac je u usponu, za razliku od Nemca koji je pri kraju karijere, pa su mu takvi i rezultati. Majer kojem je 33 godina, vodi sa 2-1 u duelima sa 26-godišnjim Belgijancem, ali treba očekivati da ovaj izjednači. I to lagano.

MARI - ĆOPIL KI 1, KVOTA 1,07

Za kraj jedan fiks, a to je duel Endija Marija i malo poznatog Rumuna Marijuša Ćopila. Kome nedostaje par na tiketu, a ne treba mu visoka kvota ovaj susret je pravo rešenje.

