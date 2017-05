BET INFO: Može li JJ do trećeg kola?

Veliki teniski turnir u Večnom gradu nastavlja da nam inudi pregršt parova zanimljivih za sportsko klađenje, a mi smo ih danas izdvojili šest

Pun program na teniskom turniru u Rimu (šljaka, 4.273.775 €) gde su petog dana takmičenja na redu mečevi drugog kola i kod žena i kod muškaraca. Još je rana faza turnira, tako da prilika za sportsko klađenje ima na pretek, a mi smo vam izdvojili nekoliko.

NIŠIKORI - FERER HS 1 (-1,5), KVOTA 1,75

Na centralnom terenu istorijskog sportskog kompleksa Foro Italiko, koji je izgrađen pred Drugi svetski rat po želji Benita Musolinija, čije je ima nekada i nosio, dan počinje izuzetno interesantnim mečom između Keija Nišikorija i Davida Ferera. Da je ovaj susret odigran pre koju godinu, verovali bi u paklen obračun, a ovako već ocvali Španac teško da može da napravi veći problem Japanacu. Mada, sa njim se nikada ne zna, tako da za one opreznije "nudimo" hendikep setova na Nišikorija (kvota 1,75), a za one odvažnije da probaju sa više gemova prvi set (kvota 2,15)

VAVRINKA - PER KI 1, KVOTA 1,35

Drugi par koji nas interesuje je Sten Vavrinka - Benoa Per. Švajcarski as vodi sa 7:3 u međusobnim duelim, ali je poslednji "pustio krv" Francuz i to pre nedelju dana na mastersu u Madridu. Kod Vavrinke je veliki problem to što voli noćni život i ako je prethodnu noć partijao taj dan sigurno gubi. Ovaj put verujemo da se ipak smirio, te da će pobediti zašta MOZZART nudi lepu kvotu 1,35.

DEL POTRO - EDMUND KMB 2&1S8+, KVOTA 3,40

Par Huan Martin Del Porto - Kajl Edmund je kao stvoren za one koji vole da rizikuju u sportskom klađenju. Argentinac je favorti, čovek koji može da pobedi svakog ko mu stane sa suprotne strane mreže, ali treba imati na umu da nije ni blizu vrhunske forme. U prvom kolu jeste slomio Grigora Dimitrova, ali Bugarin se muči u poslednje vreme. S druge strane Britanac ume da odigra kvalitetno i da pobedi bolje od sebe, što bi moglo da se dogodi danas. Za opreznije savetujemo TB DA (kvota 2,40) i/ili TS 3 (kvota 2,55).

CIBULKOVA - MAKAROVA KI 1, KVOTA 1,75

Kao retko ko Ekaterina Makarova ume da namuči Dominiku Cibulkovu koja ipak vodi sa 3:2 u međusobnim duelima. Ali, treba znati da su obe pobede 28-godišnje Ruskinje došle ove godine. Nadamo se, ipak da simpatična Slovakinja, trenutno osma na WTA listi neće ponovo kiksnuti protiv daleko manje kvalitetne vršnjakinje, već da će proći dalje od drugog kola, zašta sledi odlična kvota 1,75

GERGES - JANKOVIĆ KI 2, KVOTA 1,90

Iako danas u Rimu na teren izlazi i Viktor Troicki, od srpskih tenisera izdvajamo meč Jelene Janković sa Julijom Gerges. Iako je iskusna Nemica u prethodnom kolu uspela da savlada sve bolju Kristinu Mladenović, verujemo da bi Džej Džej mogla do treće rune. Ovo je ipak turnir na kome se ona odlično snalazi i voli da igra, a pored toga vodi i sa 4:1 u međusonim duelima.

KARENJO BUSTA - BAUTISTA AGUT TB DA, KVOTA 2,35

Kao poslednji par zanimljiv za sportsko klađenje izdvojili smo deul dva Španca od kojih će jedan u trećem kolu ukrstiti rekete sa Novakom Đokovićem. Duel Pabla Karenja Buste (21. na ATP listi) i Roberta Bautiste Aguta (20) trebalo bi da bude izuzetno napet, jer su u pitanju vrhunski tensieri koji se pritom dobro poznaju. Trenutno je 1:1 u mečevima, pobednika je zaista teško odrediti unapred, zato treba očekivati mnogo gemova i setova, a i po koji taj-brejk.

Ne zaboravite da današnji program na Foro Italiku kreću tačno u podne!

