BET INFO: Poljaci love Sokolove

U derbiju Grupe E drugoplasirana Crna Gora večeras od 20.45 u Podgorici dočekuje Poljsku, koja ima tri boda više. Jovetić pod velikim znakom pitanja

Izabranici Ljubiše Tumbakovića oduševili su svoje pristalice pobedom u Danskoj, da bi odmah potom kiksirali u Jermeniji. Jasno im je da moraju da se „vade” za taj poraz, ali teško da će u tome uspeti u meču s najjačom reprezentacijom grupe. Imali su i Poljaci kiks na samom startu (remi u Kazahstanu), ali potom su se nadavali golova, prvenstveno zahvaljujući Robertu Levandovskom koji, uz Kristijana Ronalda, vodi na tabeli najboljih strelaca u kvalifikacijama.

CRNA GORA - POLJSKA X2&2+, KVOTA 1,65

Nije Poljska samo as Bajerna i Tumbaković je toga svestan:

"Moji saradnici i ja bili bismo srećni kada bi problem bio jedino Levandovski. Međutim, Poljska ima sjajnu ekipu, desetak igrača ove reprezentacije igra u završnici Lige šampiona i Lige Evrope."

CRNA GORA - POLJSKA KI 2, KVOTA 1,80

On je priznao da bi u taboru domaćih bili zadovoljni i nerešenim rezultatom, a mi priznajemo da sumnjamo u to da mogu više od remija. Ove dve selekcije sastale su se i u kvalifikacijama za prethodni Mundijal i oba puta podelile su bodove. Selektor gostiju Adam Navalka smatra da će njegovim izabranicima sada biti teže jer je protivnik tada bio mlada ekipa u usponu, dok je sada reč o igračima u najboljim godinama. No, njegovi izabranici su vrlo uigrani, a veliki broj fudbalera koji su tada igrali protiv Crne Gore i sada je u timu. Pored toga, selektor Tumbaković ima ozbiljih problema jer postoji velika mogućnost da večeras zbog povrede ne zaigra ponajbolji Soko, Stefan Jovetić.

Mi ovde očekujemo dvojku, mada možete i da se opredelite za MOZZART kombinaciju X2&2+.

POSLEDNJIH PET

CRNA GORA

Turska (G) 0:1

Rumunija (G) 1:1

Kazahstan (D) 5:0

Danska (G) 1:0

Jermenija (G) 2:3

POLJSKA

Kazahstan (G) 2:2

Danska (D) 3:2

Jermenija (D) 2:1

Rumunija (G) 3:0

Slovenija (D) 1:1

TRENUTNI PLASMAN

1. Poljska 4 3 1 0 10:5 10

2. Crna Gora 4 2 1 1 9:4 7

(foto: Action Images)