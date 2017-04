BET INFO - STATISTIKA: Švajcarci za dobar početak

Na meču Jang Bojs - Grashopers očekuje se prolazak kombinazzije 1&3+ s kvotom 1,82

Juče nam se posle dužeg vremena desilo da na tiketu koji smo predložili više parova promašimo nego što smo ih pogodili. Odnos tri prema dva. Kako na iskustvo uči, to bi moglo da znači da je vreme da danas prođe - sve. Elem, kada kliknete na dugme KLADI SE sačekaće vas popunjen tiket sa svim ovim parovima na mozzartbet.com, a vi odaberite one koji vas najviše privlače. Ako se vratite unazad do trenutka kada smo krenuli s ovim tiketima, videćete da je u ukupnom zbiru broj mečeva koje smo pogodili mnogo veći od onih koje smo promašili, što govori da ima šta da se izabere.

Šta kaže statistika za danas?

JANG BOJS - GRASHOPERS (Švajcarska 1, 13.45)

Na poslednjoj 21 utakmici na kojoj je Jang Bojs bio domaćin postignuto je najmanje tri gola na utakmici. Verujemo da će tako biti i sada. A da će pored bar tri gola na utakmici JB biti i pobednik na utakmici govori nam to da su pobedili Grashopers poslednjih pet od šest puta kada su bili domaćini - 1&3+ s kvotom 1,82*.

VIČENCA - PRO VERČELI (Italija 2, 15.00)

Slično kao prethodni meč, ovde ne očekujemo mnogo golova. Na poslednjih 14 od 17 mečeva Vičence kao domaćina došlo je 0-2, a Pro Verčeli je u seriji od šest takvih mečeva. Idemo sa 0-2 s kvotom 1,47*.

REDING - ROTERAM (Engleska 2, 16.00)

Roteram je izgubio poslednjih 13 mečeva na kojima je bio gost, s druge strane Reding nije primio gol od Roterama na poslednjih šest međusobnih susreta kao domaćin. Igramo keca s kvotom 1,40*.

BRAJTON - VIGAN (Engleska 2, 16.00)

Brajton je pobedio poslednjih 10 od 12 puta kada je bio domaćin. S druge strane Vigan prima dva gola na poslednjih pet mečeva. Mi igramo keca s kvotom 1,55*.

BRISTOL ROVERS - OLDAM (Engleska 3, 16.00)

Na 30 od 37 mečeva ove sezone na kojima igra Oldam postignuto je do dva gola na utakmici. Na poslednjih 10 od 11 međusobnih susreta došlo je 0-2. Mi mislimo da će tak biti I sada. 0-2 nosi kvotu 1,69*.

ČEZENA - SPECIJA (Italija 2, 20.30)

Na 16 od 18 utakmica na kojima je Specija gostovala postignuto je najviše dva pogotka, s druge strane na sedam od osam poslednjih mečeva Čezene bilo je isto tako. Predviđamo 0-2 s kvotom 1,55*.

* kvote su podložne promenama

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 15:00 1029 ITA 2 Vicenza - Pro Vercelli ug 0-2 1,47 Pon 20:30 1031 ITA 2 Cesena - Spezia ug 0-2 1,60 Pon 13:45 3380 ŠVA 1 Young Boys - Grasshoppers kmb 1&3+ 1,82 Pon 16:00 2144 ENG 3 Bristol Rovers - Oldham ug 0-2 1,76 Pon 16:00 2105 ENG 2 Brighton - Wigan ki 1 1,45 Pon 16:00 2111 ENG 2 Reading - Rotherham ki 1 1,30 Kladi se

