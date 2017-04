BET INFO (strelci): Đenka će spaliti mrežicu

Pogledajte ponudu igrača za večerašnju majstoricu u polufinalu ABA lige

Veličina slova A A A

Večeras od 19 časova na programu je treći i poslednji meč polufinalne serije ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti.

Kako je igra na poene igrača (plus-minus) postala veoma popularna kod ljubitelja košarke, MOZZART kladionca vam je spremila ponudu i za večerašnji duel.

MOZZART KVOTE ZA MEČ CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

Mi smo vam predložili tri košarkaša čisto kao ideju šta biste mogli da igrate, a sve vaše tipove i predloge možete napisati ispod u komentarima.

Kako bi vam klađenje bilo što više olakšano, pročitajte OVDE najavu utakmice i razmislite o tome ko će u plus, a ko u minus.

Evo naših predloga:

ČARLS DŽENKINS - granica 10,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Budućnost, 19.00), kvota 1,85

Dženkins je od povrede Jovića postao jedan od vođa igre Crvene zvezde. Postao je praktično prvi plejmejker tima iako to nije njegova prirodna pozicija. Šut je počeo da ga služi, pa očekujemo da i večeras prodorima i pokušajima sa poludistance prebaci zadatu granicu. Očekujemo meč na veći broj poena, zato i plus na popularno Đenku.

MARKO GUDURIĆ - granica 10,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Budućnost, 19.00), kvota 1,85

Jedan od igrača koji je dosta osporavan, ali je ponovo podigao formu kada je najvažnije i deluje da je sada jedan od najraspoloženijih igrača u crveno-belom. Počeo je da pogađa trojke, pogotovo je doveo do savršenstva šut posle iskoraka u stranu. Koševi i atmosfera u Železniku su mu veoma dobro poznati jer je iz dresa FMP-a došao u Zvezdu, tako da i na njega ciljamo plus.

NEMANJA GORDIĆ - granica 7,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Budućnost, 19.00), kvota 1,85

Ima više razloga da verujemo da će Gordić u plus. Prvo, igra u veoma dobroj formi. U fokusu je, lopta ga sluša, a prodorima je pravio problem Zvezdinoj odbrani i u prva dva meča. Drugo - posle odlaska Markusa Vilijamsa on je taj koji je preuzeo ulogu organizatora i to radi na sasvim dobar način. A i granica ne deluje kao nedostižna za Gordića koji uvek igra motivisano protiv Zvezde.

*Kvote i granice su podložne promenama

*Klađenje je dozvoljeno samo punoletnim licima