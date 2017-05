BET INFO (strelci): Simon i Novica u prvom planu

Tipujemo na iskustvo

Večeras od 19 časova očekuje nas novi večiti derbi u kom će Partizan dočekati Crvenu zvezdu u drugom obračunu u MOZZART Superligi.

Tradicionalno smo pred ovako važan meč izdvojili tri košarkaša na koja bismo mi igrali kada su poeni u pitanju.

Večita bitka, peti deo: Partizanu znači samo +12

Odabrali smo tri "plusa", na Marka Simonovića, Novicu Veličkovića i Stefana Jovića.

MARKO SIMONOVIĆ - granica 11,5 - Tip VIŠE POENA (Partizan - Crvena zvezda, 19.00), kvota 1,85

Simon je igrao koliko je trebalo u ovim malo lakšim utakmicama, ali sada se očekuje njegov najbolji mogući doprinos jer će protiv Partizana na gostovanju njegovo iskustvo doći do izražaja. Ako pogodi prve šuteve trebalo bi da ova granica bude za njega veoma dostižna.

NOVICA VELIČKOVIĆ - granica 11,5 - Tip VIŠE POENA (Partizan - Crvena zvezda, 19.00), kvota 1,85

Nema tog košarkaša koji je "napaljen" na derbiju kao što je to Novica Veličković. On prosto daje sve što može pa i više od toga, večeras će igrati pred domaćim navijačima i očekujemo da će uzimati dosta lopti i zato prognoziramo plus. Više puta je pokazao da može dobro da se nosi sa Mitrovićem pod košem i zato cenimo da će dati dovoljno poena da prebaci granicu.

NEJT VOLTERS - granica 7,5 - Tip VIŠE POENA (Partizan - Crvena zvezda, 19.00), kvota 1,85

Amerikanac je na dva poslednja meča ubacio 16 i 15 poena tako da to pokazuje da mu je odlazak u SAD veoma dobro legao te da igra u dobroj formi. Problem sa prebacivanjem granice može da mu "napravi" igranje Jovića koji bi večeras mogao da odigra dobar meč. Sve zavisi koliko će Nejt igrati i koliko će atmosfera uticati na njega.

Vrabac (Partizan, prosek 6,5), granica 4,5

Veličković (Partizan, prosek 8,8), granica 11,5

Birčević (Partizan, prosek 15,1), granica 12,5

Marinković (Partizan, prosek 9,0), granica 7,5

Hečer (Partizan, prosek 12,2), granica 13,5

Ratkovica (Partizan, prosek 14,4), granica 7,5

Andrić (Partizan, prosek 7,3), granica 6,5

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 9,6), granica 10,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 6,4), granica 8,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 10,6), granica 11,5

Dangubić (Crvena zvezda, prosek 8,3), granica 5,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 11,7), granica 7,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 8,0), granica 10,5

Jović (Crvena zvezda, prosek 6,3), granica 7,5

