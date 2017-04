BET INFO (strelci): Tipujemo na Simonovićevu paljbu

Pogledajte ponudu igrača za prvi meč finalne serije ABA lige

Došli smo do same završnice ABA lige. U finalnoj seriji sastaće se Crvene zvezda i Cedevita, a igraće se do tri pobede. Prvi meč na programu je od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

MOZZART KVOTE ZA MEČ CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA

Kako je igra na poene igrača (plus-minus) postala veoma popularna kod ljubitelja košarke, MOZZART kladionca vam je spremila ponudu i za večerašnji duel.

Mi smo vam predložili tri košarkaša čisto kao ideju šta biste mogli da igrate, a sve vaše tipove i predloge možete napisati ispod u komentarima.

Evo naših predloga:

ČARLS DŽENKINS - granica 11,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Cedevita, 19.00), kvota 1,85

Pisali smo o tome više puta. Popularni Đenka svakako je najbolji stranac koji je ove sezone nosio dres Crvene zvezde. Otkako je Stefan Jović ušao u problem sa povredom leđa, Đenka igra na vrhunskom nivou. Preuzeo je palicu organizacije igre, počeo je da pogađa i sa poludistance i već nekoliko poslednjih mečeva je Zvezdina lokomotiva. Verujemo da će biti i protiv Cedevite.

MARKO SIMONOVIĆ - granica 12,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Cedevita, 19.00), kvota 1,85

Simon je jedno vreme bio u krizi, malo mu je opao i šut za tri poena što je njegov najjači adut pa su i njegove igre bile lošije. Međutim, sada kada se lomi sezona Simonović je počeo da kida, da uz Đenku drži glavu tima iznad vode, pa očekujemo da će i sada biti takav slučaj. Markov kvalitet više je da koristi prodor kada mu stane šut što će svakako doprineti njegovom učinku.

MIRO BILAN - granica 12,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Cedevita, 19.00), kvota 1,85

Ne verujemo da će se Cedevita nadavati koševa večeras, ali ako ćemo da tipujemo na to ko bi mogao da odigra dobar meč onda je to Miro Bilan. Kapiten Cedevite je momak koji nosi tim u igri ispod koša, opasniji je od Begića, pa će od njegove borbe sa čuvarima dosta zavisiti. Ako uhvati ritam i pronađe recept ova granica za njega neće biti veliki problem.

Bacite pogled na prosek postignutih poena i postavljene granice kada je reč o specijalu JADRANSKA LIGA - IGRAČI:

Šurna (Cedevita, prosek 8,6), granica 8,5

Babić (Cedevita, prosek 10,8), granica 8,5

Begić (Cedevita, prosek 5,4), granica 5,5

Bilan (Cedevita, prosek 12), granica 12,5

Tomas (Cedevita, prosek 7,2), granica 7,5

Džejms (Cedevita, prosek 9,3), granica 10,5

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 9,3), granica 10,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 7,3), granica 5,5

Bjelica (Crvena zvezda, prosek 9,4), granica 6,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 9,1), granica 8,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 10,5), granica 12,5

Dangubić (Crvena zvezda, prosek 7,9), granica 5,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 8,6), granica 7,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,7), granica 10,5

* Granice i kvote su podložne promenama

* Klađenje nije dozvoljeno maloletnim licima

